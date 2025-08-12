La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos
Explosión en una siderúrgica de Estados Unidos: un muerto y decenas de heridos
Ocurrió en Pensilvania. Quedaron personas atrapadas bajo los escombros y se cree que hay dos desaparecidos.El Mundo12/08/2025
Una persona murió y decenas resultaron heridas este lunes luego de que se produjera una explosión en la siderúrgica Clairton Coke Works de U.S. Steel, en el estado de Pensilvania, informaron medios estadounidenses.
Tras la explosión, quedaron personas atrapadas bajo los escombros, por lo que se emprendió una operación de rescate. La policía del condado de Allegheny, citada por ABC News, cree que hay dos desaparecidos.
Aún se desconoce el número total de víctimas, pero muchas de las heridas no son mortales, indicó Kasey Reigner, portavoz de los servicios de emergencia del condado de Allegheny.
"El lugar de los hechos todavía se encuentra activo y las personas en las cercanías deben seguir las órdenes de las autoridades locales", publicó en la red social X el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.
Según informó la agencia Xinhua, la planta de Clairton generó preocupaciones por contaminación en los últimos años. En 2019, U.S. Steel acordó resolver una demanda de 2017 por 8,5 millones de dólares. De conformidad con el arreglo, la compañía aceptó pagar 6,5 millones de dólares para reducir las emisiones de hollín y los olores nocivos de la instalación de coquización de Clairton.
Con información de Noticias Argentinas
Guatemala detuvo a seis personas con más de 1.700 kilos de cocaína en operación aéreaEl Mundo12/08/2025
Cinco mexicanos y un salvadoreño fueron arrestados tras el hallazgo de mil 500 paquetes de droga interceptados en dos embarcaciones.
Entre 2019 y 2025, las filas militares pasaron de más de 560.000 a 450.000 efectivos, en un contexto de baja natalidad y envejecimiento acelerado.
La ola de incendios coincide con la de calor que este martes entró en su décimo día, con todas las regiones bajo aviso de riesgo y temperaturas máximas de 40 grados.
El Gobierno iraní busca "determinar un marco de cooperación” después de haber detenido su colaboración con el organismo de la ONU.
EE.UU. y Argentina estrechan lazos: gobernador cercano a Trump llega con foco en defensa y seguridadEl Mundo12/08/2025
Brian Kemp, de Georgia, llegará al país a fin de mes junto a una delegación de la Guardia Nacional, organismo que tiene un acuerdo de asociación estratégica con las Fuerzas Armadas locales.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.