Alerta en Nueva York: Tiroteo en Times Square deja tres personas heridas

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas este sábado en Times Square, en Nueva York, indicó la policía de la ciudad. El incidente tuvo lugar alrededor de la 01:20 local (07:20 CET) tras una disputa, informó a AFP un portavoz de la policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos de bala en las extremidades inferiores. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable. "El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", añadió el portavoz.

El sospechoso no ha sido todavía acusado formalmente. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud presa del pánico, aunque AFP no pudo confirmar inmediatamente su autenticidad. Se cerraron varios tramos de Broadway y de la Séptima Avenida, que convergen en la plaza, y más de una docena de patrullas policiales acudieron al tiroteo.

Un debate recurrente en Estados Unidos

A finales de julio, un hombre disparó y mató a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de suicidarse. Se informó que ese ataque fue el más mortífero en la ciudad en 25 años. Las tasas de delincuencia han disminuido en Nueva York desde un pico a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Si bien Nueva York tiene leyes relativamente estrictas, las armas de fuego son bastante fáciles de conseguir en Estados Unidos y hay muchas en circulación. El debate sobre controles más estrictos surge repetidamente después de este tipo de tiroteos, como el ocurrido el sábado pasado en Montana, en el que también hubo cuatro muertos.

Con información de afp, dpa