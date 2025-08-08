Dictarán una capacitación para “abrir las ventas” de emprendedores salteños en Mercado Libre

La Escuela de Emprendedores de Salta invita a una nueva jornada de capacitación destinada a emprendedores locales interesados en ampliar sus canales de venta. Será el próximo lunes 11 de agosto, a partir de las 17 horas, en la Escuela de Emprendedores.

“Muchas personas ven Mercado Libre como algo inalcanzable. Por eso vamos a explicar todos los procesos: desde cómo crear una cuenta y publicar un producto, hasta el cálculo de comisiones, opciones de envío y formas de atención al cliente”, expresó en Aries, la La coordinadora de la Escuela, Claudia Vilte.

La jornada tendrá una duración aproximada de tres horas y abordará aspectos clave para comenzar a operar en una de las plataformas de comercio electrónico más utilizadas del país.

“Les vamos a contar todos los procesos, todo lo que tiene que ver con las comisiones, en caso que la tenga, cómo mandar el producto si lo quiero vender al resto del país, cómo me contacto”, expresó y agregó: “si hay negocios que hoy están vendiendo a todo el país desde otras provincias, nuestros emprendedores salteños también pueden hacerlo”.

La funcionaria señaló que la capacitación cuenta con cupos y no requiere experiencia previa.