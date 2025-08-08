El domingo 10 de agosto, a partir de las 14, la Municipalidad pondrá en marcha el despliegue de seguridad vial en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad. Habrá 24 cortes en total.
Dictarán una capacitación para “abrir las ventas” de emprendedores salteños en Mercado Libre
La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, detalló que la capacitación será el lunes 11 de agosto a las 17 horas. “Si hay negocios que abrieron el juego y hoy están vendiendo a todo el país, ¿por qué no nuestros emprendedores salteños no?”, señalóSalta08/08/2025
La Escuela de Emprendedores de Salta invita a una nueva jornada de capacitación destinada a emprendedores locales interesados en ampliar sus canales de venta. Será el próximo lunes 11 de agosto, a partir de las 17 horas, en la Escuela de Emprendedores.
“Muchas personas ven Mercado Libre como algo inalcanzable. Por eso vamos a explicar todos los procesos: desde cómo crear una cuenta y publicar un producto, hasta el cálculo de comisiones, opciones de envío y formas de atención al cliente”, expresó en Aries, la La coordinadora de la Escuela, Claudia Vilte.
La jornada tendrá una duración aproximada de tres horas y abordará aspectos clave para comenzar a operar en una de las plataformas de comercio electrónico más utilizadas del país.
“Les vamos a contar todos los procesos, todo lo que tiene que ver con las comisiones, en caso que la tenga, cómo mandar el producto si lo quiero vender al resto del país, cómo me contacto”, expresó y agregó: “si hay negocios que hoy están vendiendo a todo el país desde otras provincias, nuestros emprendedores salteños también pueden hacerlo”.
La funcionaria señaló que la capacitación cuenta con cupos y no requiere experiencia previa.
Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo en el codo noroeste donde la tribuna presentaba fisuras y grietas producto de filtraciones de agua. Los vecinos ya pueden volver a utilizar y disfrutar de dicho predio de manera normal y segura.
Un espacio innovador y accesible para que niños, adolescentes y jóvenes de Salta descubran la robótica, la programación y la tecnología, promoviendo vocaciones científicas y tecnológicas.
Esta será la última renovación del año, la que les permitirá continuar con el beneficio hasta finalizar este ciclo lectivo.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei
"La prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país", afirmó el exgobernador, quien es precandidato a senador nacional.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.
