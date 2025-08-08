Lanzan un Club de Robótica en el HUB Tecnológico de Vaqueros

La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) presentó el Club de Robótica del HUB Tecnológico de Vaqueros, un espacio formativo y recreativo destinado a niños, adolescentes y jóvenes interesados en la tecnología, la programación y la robótica, sin necesidad de conocimientos previos. El Club incluye una variada propuesta de cursos que iniciarán el 18 de agosto, con inscripciones abiertas los días 11, 12 y 13 de agosto.

"La idea surge de nuestros alumnos que nos plantearon la necesidad que exista club de robótica en Salta. Consiste en talleres que van a poder personas que sepan de robótica o no, todos van a poder participar para introducirse en el mundo tan importante de la robótica", expresó el rector de la UPATecO, Carlos Morello.

El Club propone un enfoque inclusivo y participativo y su objetivo es fomentar habilidades en programación, electrónica, construcción de prototipos, pensamiento computacional, trabajo colaborativo y creatividad, así como incentivar la participación en competencias y ferias tecnológicas.

"El objetivo en seguir formando a los salteños de todas las edades en robótica, hace unos años hablar de robot era hablar del futuro lejano de la humanidad, lo veíamos en películas, hoy los robot ya estan entre nosotros y hay una parte importante de la vida cotidiana y de ámbitos productivos que se desarrollan con robots", señaló.

Oferta de cursos para agosto 2025

Domótica e IoT con ESP32 para automatización de sistemas de potencia (Lunes 16:00–19:00). Formador: Fabio Velázquez.

Redes Informáticas (Jueves 15:30–18:30). Formador: Enzo Casimiro.

Taller de Electrónica y Programación con Arduino “Encendé tus ideas” (Martes 16:00–19:00). Formador: Ariel Vilte.

Aprendemos Robótica y Reciclamos (Sábados 9:00–12:00). Formador: Nancy Salva.

Introducción al Internet de las Cosas (IoT) con ESP32 (Miércoles 16:00–19:00). Formador: Maximiliano Maldonado.

Inscripciones y modalidad

Las inscripciones para todos los cursos, excepto el taller “Aprendemos Robótica y Reciclamos”, se realizarán de forma virtual en https://upateco.edu.ar/ los días 11, 12 y 13 de agosto.

El taller “Aprendemos Robótica y Reciclamos” tendrá inscripciones presenciales en el HUB Tecnológico de Vaqueros, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00, durante los mismos días.