Las obras de reconstrucción se llevaron a cabo en el codo noroeste donde la tribuna presentaba fisuras y grietas producto de filtraciones de agua. Los vecinos ya pueden volver a utilizar y disfrutar de dicho predio de manera normal y segura.
Lanzan un Club de Robótica en el HUB Tecnológico de Vaqueros
Un espacio innovador y accesible para que niños, adolescentes y jóvenes de Salta descubran la robótica, la programación y la tecnología, promoviendo vocaciones científicas y tecnológicas.Salta08/08/2025
La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) presentó el Club de Robótica del HUB Tecnológico de Vaqueros, un espacio formativo y recreativo destinado a niños, adolescentes y jóvenes interesados en la tecnología, la programación y la robótica, sin necesidad de conocimientos previos. El Club incluye una variada propuesta de cursos que iniciarán el 18 de agosto, con inscripciones abiertas los días 11, 12 y 13 de agosto.
"La idea surge de nuestros alumnos que nos plantearon la necesidad que exista club de robótica en Salta. Consiste en talleres que van a poder personas que sepan de robótica o no, todos van a poder participar para introducirse en el mundo tan importante de la robótica", expresó el rector de la UPATecO, Carlos Morello.
El Club propone un enfoque inclusivo y participativo y su objetivo es fomentar habilidades en programación, electrónica, construcción de prototipos, pensamiento computacional, trabajo colaborativo y creatividad, así como incentivar la participación en competencias y ferias tecnológicas.
"El objetivo en seguir formando a los salteños de todas las edades en robótica, hace unos años hablar de robot era hablar del futuro lejano de la humanidad, lo veíamos en películas, hoy los robot ya estan entre nosotros y hay una parte importante de la vida cotidiana y de ámbitos productivos que se desarrollan con robots", señaló.
Oferta de cursos para agosto 2025
- Domótica e IoT con ESP32 para automatización de sistemas de potencia (Lunes 16:00–19:00). Formador: Fabio Velázquez.
- Redes Informáticas (Jueves 15:30–18:30). Formador: Enzo Casimiro.
- Taller de Electrónica y Programación con Arduino “Encendé tus ideas” (Martes 16:00–19:00). Formador: Ariel Vilte.
- Aprendemos Robótica y Reciclamos (Sábados 9:00–12:00). Formador: Nancy Salva.
- Introducción al Internet de las Cosas (IoT) con ESP32 (Miércoles 16:00–19:00). Formador: Maximiliano Maldonado.
Inscripciones y modalidad
Las inscripciones para todos los cursos, excepto el taller “Aprendemos Robótica y Reciclamos”, se realizarán de forma virtual en https://upateco.edu.ar/ los días 11, 12 y 13 de agosto.
El taller “Aprendemos Robótica y Reciclamos” tendrá inscripciones presenciales en el HUB Tecnológico de Vaqueros, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00, durante los mismos días.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.
Salta entrega los primeros certificados a quiroprácticos formados en la provincia
La Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas celebrará esta noche la graduación de 27 profesionales que completaron la Diplomatura en Ciencia, Arte y Filosofía Quiropráctica, una formación inédita en la provincia.
El Ministerio de Seguridad y Justicia junto a diversos organismos coordinaron acciones para las peregrinaciones y procesiones de agosto y septiembre.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Impulsan cooperación internacional para instalar en Salta una base regional contra incendiosSalta07/08/2025
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno provincial, organizaciones de la sociedad civil y técnicos especializados, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los incendios forestales en la región del Gran Chaco Americano.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei
"La prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país", afirmó el exgobernador, quien es precandidato a senador nacional.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.