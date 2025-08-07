Benjamín Netanyahu afirmó que Israel tiene la intención de tomar Gaza para "liberar rehenes de Hamás". Se viven cruces con el jefe militar israelí, quien rechazó expandir la campaña a territorio gazatí.
Putin y Trump ultiman los detalles para reunirse, pero Rusia no quiere sumar a Ucrania
El Kremlin dijo que el encuentro se realizará “en los próximos días”, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos. Forma parte de los esfuerzos para poner fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania.El Mundo07/08/2025
Rusia confirmó este jueves que Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán “en los próximos días”, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos, para buscar una salida a la guerra en Ucrania, aunque descartó por ahora extender el encuentro al presidente de ese país, Vladimir Zelenski.
“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar este tipo de eventos. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos”, dijo Putin junto al líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de visita en Moscú.
Según afirmó el mandatario ruso, “sería uno de los lugares bastante adecuados” para albergar una cumbre de este tipo.
Además, Putin consideró que no se dan las “condiciones” para un encuentro cara a cara con Zelenski. Según Moscú, una reunión de este tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.
Cómo será la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin
La cumbre Trump-Putin sería la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con el presidente ruso en Ginebra en junio de 2021.
El encuentro forma parte de los esfuerzos de Trump para poner fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania.
Las tres rondas de conversaciones directas entre Moscú y Kiev celebradas hasta ahora no lograron avances hacia un alto el fuego. Ambas partes parecen muy lejos de poder poner fin a un conflicto que empezó hace más de tres años.
Trump dijo el miércoles que probablemente se reuniría cara a cara con Putin “muy pronto”.
“A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días”, declaró el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias estatales rusas.
“Ahora estamos empezando a trabajar en los detalles junto con nuestros colegas estadounidenses”, añadió Ushakov. “Se ha fijado como fecha objetivo la próxima semana”, añadió.
¿Dónde se realizará la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin?
Putin aseguró que la reunión podría ser en Emiratos Árabes Unidos. En tanto, un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado, afirmó que el lugar de la reunión aún no se acordó aún entre Moscú y Washington.
Además, confirmó que el encuentro podría darse la próxima semana.
El anuncio de la próxima cumbre se produjo un día después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reuniera con Putin en Moscú.
Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano de Rusia que se reunió con Witkoff el miércoles, sostuvo que una reunión Trump-Putin permitiría a Moscú “transmitir claramente su posición”, y esperaba que una cumbre incluyera discusiones sobre temas económicos mutuamente beneficiosos, incluidas inversiones conjuntas en áreas como elementos de tierras raras.
Este sería el primer encuentro entre los dos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca este año.
Eclipse del siglo: cuándo, dónde y cómo ver el fenómeno astronómico más esperado del XXIEl Mundo07/08/2025
La NASA confirmó que el fenómeno será visible desde Europa, África y Asia. Se trata de un evento astronómico excepcional que no se repetirá hasta el año 2114.
Karon J. Clay y su pequeño Karter fueron encontrados sin vida en su casa de Greenwood. La policía investiga el caso como un doble homicidio y pide colaboración ciudadana.
El expresidente activó una nueva ronda de tarifas contra decenas de países, con recargos de hasta el 250% en sectores estratégicos como chips y medicamentos. India, Brasil y México están entre los más afectados.
Nicaragua aprueba nueva Procuraduría de Justicia: alertan que refuerza el control del régimenEl Mundo07/08/2025
La iniciativa fue aprobada de forma expedita por los 91 diputados que integran el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados
Costará 13.500 millones de euros y estará listo para 2032. “Una infraestructura de este tipo representa un acelerador del desarrollo”, dijo el viceprimer ministro, Matteo Salvini.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.