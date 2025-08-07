El expresidente activó una nueva ronda de tarifas contra decenas de países, con recargos de hasta el 250% en sectores estratégicos como chips y medicamentos. India, Brasil y México están entre los más afectados.
Indiana: hallan muerta a una embarazada y su hijo de 3 años
Karon J. Clay y su pequeño Karter fueron encontrados sin vida en su casa de Greenwood. La policía investiga el caso como un doble homicidio y pide colaboración ciudadana.El Mundo07/08/2025
“Estamos poniendo todos los recursos posibles para llegar a una conclusión en este caso”, afirmó el jefe de policía James Ison al medio 13 News, en referencia a la investigación que busca esclarecer la muerte de Karon J. Clay y su hijo Karter K. Clay.
La policía de Greenwood, en Indiana, ha intensificado sus esfuerzos tras el hallazgo de los cuerpos, que presentaban signos de descomposición, en una vivienda de la ciudad.
Las autoridades han catalogado el caso como homicidio, aunque las autoridades mantienen en reserva los detalles para no comprometer la integridad de la investigación.
La policía acudió a la casa como un protocolo de revisión
De acuerdo con la información publicada por el medio People, el lunes 4 de agosto, agentes del Departamento de Policía de Greenwood acudieron a la residencia tras recibir una solicitud para realizar un control de bienestar,
Allí encontraron sin vida a Karon J. Clay, de 33 años, quien se encontraba en el tercer trimestre de embarazo, y a su hijo de tres años, Karter K. Clay.
La Oficina Forense del Condado de Johnson confirmó las identidades y precisó que un examen determinó el avanzado estado de gestación de la madre. La información fue corroborada por 13 News, The Daily Journal y FOX 59, que citaron fuentes policiales y forenses.
Cuando los agentes llegaron, encontraron los cuerpos con signos de descomposición
La policía informó a People que los cuerpos presentaban signos de descomposición, lo que sugiere que el fallecimiento se habría producido varios días antes del hallazgo. Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad, en particular de quienes dispongan de grabaciones de cámaras de seguridad que puedan haber captado movimientos sospechosos en las inmediaciones de la vivienda entre el 28 de julio y el 1 de agosto.
“Los detectives están trabajando diligentemente para encontrar a los responsables de este acto atroz y llevarlos ante la justicia”, declaró el jefe Ison, quien subrayó la importancia de preservar la confidencialidad de ciertos datos para no entorpecer el proceso.
La policía mantiene la investigación del caso abierta, sin revelar las causas de los fallecimientos
Hasta el momento, la policía no ha divulgado información sobre posibles sospechosos ni ha confirmado si existe alguna persona de interés vinculada al caso. La causa y la forma de la muerte de Karon J. Clay permanecen bajo análisis, mientras que respecto a Karter K. Clay, las autoridades no han compartido detalles sobre el motivo del deceso. La Oficina Forense del Condado de Johnson ha optado por no emitir comentarios adicionales sobre estos aspectos.
El Departamento de Policía de Greenwood ha reiterado su llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato relevante, especialmente material audiovisual que pueda contribuir a la reconstrucción de los hechos.
El número habilitado para recibir información es el 317-882-9191. La investigación continúa abierta, con la policía revisando videos de vigilancia proporcionados por vecinos y solicitando la colaboración de quienes puedan haber registrado actividad inusual en la zona durante los días previos al hallazgo, según la información publicada por el medio People.
La cobertura de 13 News, The Daily Journal y FOX 59 ha seguido de cerca el desarrollo de la investigación, destacando la gravedad del caso y la respuesta de las autoridades locales. La comunidad de Greenwood permanece a la espera de avances en la identificación de los responsables y en la determinación de las circunstancias que rodearon la muerte de Karon J. Clay y su hijo.
Con información de Infobae
