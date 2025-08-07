Violento robo en florería del centro: rompieron la puerta y quisieron llevarse hasta el inodoro

La propietaria del local, ubicado en San Luis y Buenos Aires, denunció que destrozaron el acceso con piedras, se llevaron flores, peluches, macetas y la heladera.

robo

En la madrugada de este jueves, una florería ubicada en la esquina de San Luis y Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad de Salta, fue blanco de un violento robo que dejó importantes destrozos y pérdidas para su dueña, Rosa, quien desde hace más de 10 años trabaja en el lugar.

Según relató la propietaria por Aries, el ataque se produjo poco después de que cerrara el negocio. “Siempre cierro a la medianoche, pero anoche cerré un poco antes. Había cuatro o cinco trapitos en la esquina, nunca pensé que algo así me podía pasar”, lamentó.

Los delincuentes rompieron por completo la puerta de vidrio con piedras y cascotes, ingresaron al local y comenzaron a sustraer todo lo que encontraron a su paso: flores, macetas, peluches, una heladera e incluso un inodoro.

“Me destrozaron la puerta. No puedo entrar porque la policía está esperando a la científica para levantar huellas”, explicó Rosa. “La heladera la arrastraron hasta la vereda, la dejaron a mitad de camino. Rompieron todo”.

“Duele mucho, uno trabaja con esfuerzo y te arrasan con todo. Yo siempre fui buena persona con ellos, no lo puedo creer”, cerró la dueña.

robo2

