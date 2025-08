Miguel Russo habló de su continuidad en Boca

Russo contó que su hijo ayer fue operado y por eso admitió que no está tan al tanto de la situación de Milton Delgado, pero que "el Consejo" lo solucionó bien. Y que "está bien" que Delgado vaya a la Selección Sub 20. Además, dijo que con (Miguel) Merentiel "no había mucho que aclarar" tras el episodio que se vivió en la cancha de Huracán, donde el uruguayo salió a jugar el segundo tiempo cuando había sido reemplazado.

En tanto, descartó todos los rumores sobre su continuidad. "No pienso en lo negativo -dijo-. Estoy bien. No me gusta perder, me duele perder. Es mi forma de vida, de manejo, de trabajo grupal, de estar dentro del club. Nos duele todo, pero hay que levantarse, no hay otra manera. Todos estamos buscando lo mismo: que gane Boca. Nosotros y el Consejo".