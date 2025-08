Tras firmar los vetos a las leyes de moratoria previsional, aumento a jubilados y emergencia en Discapacidad, el presidente Javier Milei cierra un nuevo evento de la Fundación Faro, el think thank oficialista que dirige el libertario Agustín Laje. Durante su discurso, defendió los vetos y apuntó contra la oposición por sus críticas.

"Los que tanto reclaman por las jubilaciones son los mismos que en su momento vetaron el aumento y dijeron que se estaba declarando la quiebra del Estado", comenzó el Presidente, al apuntar puntualmente contra el kirchnerismo, recordando que Cristina Kirchner vetó en 2010 con el 82% móvil, y agregó: "Dejaron las jubilaciones en 80 dólares y ahora están en 320 dólares, se multiplicaron por cuatro".

En la misma línea, también destacó que cuando terminó el mandato de Alberto Fernández "había salarios de 300 dólares y ahora son de 1.100, no digan que ahora no se llega a fin de mes". "Está claro que la frase suena interesante para ponerse 'sensiblero'. Si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres. Es un insulto a quienes hacen un gran esfuerzo para seguir adelante por la vía honesta", lanzó.

"Los kukas parece que nos hubieran dejado en Suiza y que nosotros generamos una masacre, cuando en realidad los que se consumieron el capital empobreciendo a la gente fueron ellos”, agregó el libertario.

Al volver a hablar sobre la aprobación en el Senado de la moratoria previsional, aumento a jubilados y emergencia en Discapacidad, Milei enfatizó: "La violación de la restricción de presupuesto o la financian con deuda, es decir con impuesto futuro, condenando a la miseria a las generaciones futuras, como lo que hicieron los demagogos populistas del Congreso, o con emisión monetaria. Así, condenan a la miseria a los más vulnerables, como los adultos mayores. En definitiva, el remedio termina siendo peor que la enfermedad", analizó el mandatario.

Javier Milei puso el foco en las elecciones en la Provincia: "Se trata de decirle que no a décadas de miseria sostenida"

En modo campaña, el primer mandatario estuvo presente en la cita en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero, que llegó en un momento clave, en el cual las diferentes fuerzas políticas deberán presentar esta semana las alianzas con las cuales competirán de cara a las elecciones de octubre.

Durante su discurso, también se refirió a los comicios en la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo el 7 de septiembre, y sostuvo: "Debemos hacer hablar a la realidad misma. Tenemos que pedirle a los bonaerenses que miren a su alrededor y evalúen qué ha pasado en las últimas décadas".

"Los bonaerenses deben decidir si el desproporcionado y costoso Estado provincial ha servido al servicio de la sociedad o si, por el contrario, se pagan cada vez más impuestos para pagarle el salario a ñoquis que no trabajan. De esto se trata la elección del 7 de septiembre: decirle que no a décadas de miseria sostenida que hoy encarna el inútil esférico de Axel Kicillof, a los impuestos confiscatorios, a un Estado que gasta en estupideces pero fracasa en cumplir sus necesidades básica. También decirle nunca más al kirchnerismo, el experimento de gobierno con el que se insiste hace décadas pero en la Provincia sólo arrojó fracaso tras fracaso", remarcó.

Milei consideró que los comicios provinciales no son sólo importantes para el territorio bonaerense sino también lo son "para todos los argentinos de bien" ya que podrían significar "el fin del kirchnerismo". En ese sentido, remarcó que "es mucho más que un distrito lo que se juega": "Están llevando a cabo la farsa y el fraude moral que son las candidaturas testimoniales. Están saliendo los intendentes a jugar a la cancha poniendo todo el aparato y están dispuestos a hacer fraude".

"Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo y para nosotros será el piso", anticipó y agregó: "Esta es su única oportunidad, por eso están quemando las naves. Si en septiembre llegáramos a ganar la provincia de Buenos Aires habremos puesto el último puñal en el ataúd del kirchnerismo".

Luego, hizo hincapié en la importancia de la batalla cultural, pilar de la Fundación Faro y sostuvo: “Somos cada vez más los que defendemos esta causa. Nunca voy a dejar de lado mi rol como divulgador de las ideas de la libertad, es la parte de mi trabajo que más me divierte. Dar la batalla cultural contribuye al éxito del Gobierno. En el Gobierno serán los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear por los socialistas, de buenos o malos modales, pero igual de siniestros”.

Luis Caputo anunció un "comité de 24 reformistas" para trabajar en políticas de ajuste en todas las provincias

Antes de la llegada del Presidente, habló el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció que desde la Fundación crearán un "comité de 24 reformistas". Allí habrá representantes de cada una de las provincias que trabajarán para "formular estas políticas a nivel provincial y municipal para eficientizar el Estado". Esto implicará reducir la carga tributaria y las regulaciones y expandir lo hecho a nivel nacional. "Felipe Núñez va a estar a cargo de este equipo", anunció el funcionario.

Según precisó Caputo, esta propuesta surgió al advertir que "hoy hay más carga distorsiva en las provincias y municipios que en Nación". Mencionó como ejemplo el impuesto a los Ingresos Brutos, que significa "el 80% de la recaudación de las provincias".

"Nuestro modelo propone el crecimiento económico, la inversión, el empleo. Eso es lo que va a darle libertad a la gente. La gente podrá acceder a bienes de mejor calidad a menor precio. Para eso tenemos que reducir el costo argentino, que es en gran medida impuestos y regulaciones. Este no es un trabajo sólo a nivel de Nación, también tienen que colaborar las provincias y los municipios. Tenemos muchísimas más cosas que resolver", remarcó.

Además de reunir a empresarios con el objetivo de recaudar fondos de cara a la campaña electoral que se aproxima, el encuentro sirvió para la presentación oficial de los "nuevos voceros" de la Fundación. Diego Recalde, Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira.

"Ellos y muchos otros se meten en el campo minado de la discusión política para defender posiciones silenciadas por la casta parasitaria, porque los cultistas del Estado hacen todo lo posible para que las únicas ideas que lleguen a la gente sean las suyas", destacó Milei sobre el nombramiento de los nuevos representantes de la Fundación.

De esta manera, el think thank acogió a dos de los economistas que formaban parte del consejo de asesores que hasta semanas presidía Demian Reidel -Boggiano y Castiñeira-, en tanto que integrará de manera oficial a las filas libertarias a Recalde, ex director de cine cercano al oficialismo.

Javier Milei se mete de lleno en la campaña

Fuentes oficiales señalaron a este medio que estaba prevista para esta semana una foto del mandatario con los candidatos bonaerenses por el oficialismo Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava). Sin embargo, en las últimas horas dicha puesta en escena se puso en duda.

Para el miércoles -día que se disponían a tomar la fotografía oficial-, el Congreso retomará su actividad tras el receso invernal abordando temas espinosos para el Gobierno, tales como incrementos en universidades y el Hospital Garrahan, entre otros.

En tanto, el Ejecutivo deberá poner a prueba si las negociaciones llevadas adelante hasta ahora le permiten sostener los vetos a las leyes aprobadas por la oposición.

Con información de Ámbito