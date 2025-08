El régimen de Irán impulsa la creación de un Consejo de Defensa

El régimen de Irán aprobó este domingo, a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, la creación del Consejo de Defensa con el objetivo de fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas del país, luego de la guerra de los 12 días con Israel.

La decisión, enmarcada en el artículo 176 de la Constitución iraní, fue anunciada por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. “El Consejo de Defensa revisará de manera centralizada los planes de defensa y el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas”, explicó la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

La presidencia de este organismo recaerá en el presidente de Irán y estará integrado por los jefes de los tres poderes del Estado, los comandantes de las Fuerzas Armadas y ministros relacionados. Conforme al capítulo 13 del artículo 176 de la Constitución, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional está facultado para formar subconsejos, como el de Defensa, de acuerdo con sus funciones.

Para oficializar la puesta en marcha del nuevo consejo, la resolución requiere la aprobación del líder supremo, Ali Khamenei.

La iniciativa se adopta en un contexto de tensión, más de 40 días después del conflicto con Israel, que comenzó el 13 de junio con bombardeos israelíes sobre infraestructuras militares y nucleares. Estos ataques provocaron la muerte de varios altos mandos militares y científicos nucleares.

El régimen de los ayatolás respondió lanzando misiles y drones cada día contra la población civil israelí, lo que causó cerca de 30 muertos. Durante el conflicto, Estados Unidos intervino bombardeando tres instalaciones nucleares iraníes dos días antes del alto el fuego.

Pese a la tregua, el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, sostuvo que las amenazas de Israel no han concluido y aseguró que el país permanece plenamente preparado para la defensa.

“Una amenaza del 1 % debe percibirse como una amenaza del 100 %. No debemos subestimar al enemigo ni dar por terminadas sus amenazas”, dijo en declaraciones ante altos mandos y oficiales de la Fuerza Terrestre del Ejército, según informó la agencia IRNA.

Reino Unido duda de los fines “académicos” del enriquecimiento de uranio en Irán

David Lammy, ministro británico de Asuntos Exteriores, expresó su escepticismo respecto a la versión oficial de Irán sobre el enriquecimiento de uranio. Lammy advirtió que el desarrollo de armas nucleares por parte del país persa podría agravar las tensiones en Oriente Medio.

En declaraciones a The Guardian, el jefe de la diplomacia británica sostuvo que no acepta la postura de Teherán sobre el supuesto uso académico del uranio enriquecido. El ministro destacó que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) notificó, antes de los ataques de Estados Unidos contra Irán en junio, que las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60 % de pureza superaban los 400 kilos.

Delegados del Reino Unido, Alemania y Francia han celebrado encuentros recientes con Irán para intentar destrabar el estancamiento alrededor de su programa nuclear. Aunque Teherán asegura mantener su apuesta por la diplomacia, suspendió su cooperación con el OIEA, presidido por Rafael Rossi.

Lammy explicó: “Sus líderes no pueden explicarme —y he conversado frecuentemente con ellos— por qué necesitan uranio enriquecido al 60 %. Los iraníes insisten en que responde a motivos académicos, pero no lo acepto”.

El ministro británico añadió: “Muchos lectores habrán visto Oppenheimer y las consecuencias de la construcción de una bomba atómica por parte de Estados Unidos”. Ante este escenario, subrayó los posibles efectos de un Irán nuclear: otros países vecinos podrían buscar desarrollar sus propios arsenales y, de repente, estaríamos entregando a las futuras generaciones un mundo con más armas nucleares que en la actualidad.

Lammy también señaló que ha escuchado los argumentos israelíes a favor de un cambio de régimen en Teherán. Sin embargo, afirmó no creer que esa fuera la motivación detrás de la decisión del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar instalaciones nucleares iraníes.

“Cualquier intento de derrocar al gobierno corresponde al pueblo iraní”, afirmó Lammy, quien recalcó que su atención está puesta en lo que el Reino Unido puede hacer para evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear.

Con información de Infobae