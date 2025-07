Desde allí buscó interpelar a la dirigencia de Europa para que implementen políticas migratorias similares a la de su gestión.

"En el último mes, nadie entró a nuestro país", destacó Trump, quien apuntó que "nadie cerró las fronteras y tuvimos que eliminar a mucha gente mala que llegó con Joe Biden. Fue un completo arrogante cuando permitió que sucediera y ustedes están permitiendo lo mismo en sus países".

En un contexto de alta conflictividad entre los distintos sectores que discuten sobre la agenda migratoria, el presidente norteamericano interpeló a los líderes europeos: "Más les vale organizarse o ya no habrá Europa". "Tienen que actuar juntos", les pidió, para "detener esta horrible invasión que está sufriendo Europa".

Para finalizar, reconoció que "algunos políticos están impidiendo que eso pase (NdR: por la llegada de migrantes) y no están teniendo el rédito suficiente ahora mismo", y apunto contra otros dirigentes europeos que se oponen a mayor rigurosidad e la frontera: "No los voy a nombrar para no avergonzarlos".

La llegada de Donald Trump provocó movilizaciones en Escocia

Distintas convocatorias se hicieron en ciudades de Escocia para expresar apoyo o antagonismo a la presencia de Donald Trump en el país. El mandatario estadounidense jugó este sábado al golf en un campo a las afueras de Turnberry, en una propiedad de la familia Trump. Hasta allí se acercaron un grupo de manifestantes para reclamar contra su política bélica.

Además de compartir la jornada con su hijo Eric y el embajador estadounidense en Gran Bretaña, Warren Stephens, Donald Trump ya mantuvo un encuentro con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que llegó a un principio de acuerdo para no endurecer las políticas arancelarias entre ambos países.

