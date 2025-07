El Gobierno habilitó a iglesias a administrar sus bienes sin ser asociaciones civiles

El gobierno de Javier Milei dio lugar a un antiguo reclamo de las iglesias evangélicas y habilitó a que las organizaciones religiosas no católicas que se desempeñan en Argentina no tengan la obligación de convertirse en asociaciones civiles o fundaciones para administrar sus bienes y llevar sus libros contables. Hasta ahora, a excepción de la Iglesia Católica, los demás cultos podían inscribirse solo en un registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pero para la Inspección General de Justicia (IGJ) eran asociaciones civiles.

Así, el Gobierno dictó el cambio a través del 486/2025 publicado en el Boletín oficial del pasado lunes 21 de julio. De esta manera el presidente Javier Milei efectuó un nuevo gesto a dicho sector religioso, luego de haber participado de la inauguración del templo evangélico más grandes del país.

Los cambios al registro jurídico de las organizaciones religiosas

Según detalló el Gobierno, ahora los entes relacionados con la religión tendrán la posibilidad de administrar sus bienes y llevar sus libros contables sin necesidad de convertirse en asociaciones civiles o en fundaciones.

En los considerandos de la medida, el Gobierno explicó que las entidades religiosas "que no hayan sido estructuradas ni constituidas bajo la forma de asociaciones civiles o fundaciones, se han visto impedidas de cumplir, en el orden nacional, la obligación establecida por la normativa vigente en lo atinente a la rúbrica de los registros previstos en los artículos 320 a 331 del mencionado CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, debido a la ausencia de regulación de los sistemas de registro por parte de los organismos y autoridades de contralor de las jurisdicciones provinciales, con grave afectación de sus derechos constitucionales".

En este escenario, el artículo 1° del decreto insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los Registros Públicos de las jurisdicciones provinciales de todo el país a "dictar las normas necesarias para permitir que las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas, debidamente reconocidas e inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DE CULTOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO" puedan ser "anotadas en un libro especial a cargo de esos organismos, a efectos de la individualización y rúbrica de los libros obligatorios y voluntarios que deben llevar en los términos de los artículos 320, siguientes y concordantes del Código mencionado".

También se insta a las autoridades correspondientes a que dicten las normas necesarias para permitir que las iglesias, comunidades o diversas entidades religiosas puedan "transformarse en las formas organizativas que decidan libremente sus asociados en los términos de los artículos 148, inciso e), 162 y concordantes del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN".

Desde la Secretaria de Culto subrayaron que "la medida no es obligatoria, ya que el espíritu es facilitarle la funcionalidad y darle más opciones a las iglesias y que por eso respeta la voluntad y la elección de cada comunidad".

El curioso milagro del pastor evangélico que visitó Javier Milei: "Guardé $100 mil y me aparecieron u$s100 mil"

Durante su visita a la provincia de Chaco, el presidente Milei fue recibido por el pastor Jorge Ledesma, un influyente líder evangélico que asegura convocar a unas 30.000 personas cada fin de semana en sus celebraciones religiosas. El viaje tuvo como eje la inauguración de la nueva sede de su iglesia, Portal del Cielo, un templo con capacidad para 10.000 personas que se presenta como el más grande del país en su tipo.

Sin embargo, más allá de la envergadura del nuevo edificio y de la presencia del mandatario, fue un testimonio del propio Ledesma lo que generó revuelo en redes sociales y medios: "Guardé 100 mil pesos y me aparecieron 100 mil dólares", relató el pastor, atribuyendo el hecho a una intervención divina.

Según su relato, cuando estaba por iniciar la construcción del templo decidió revisar sus ahorros y recordó una caja de seguridad bancaria. Al abrirla, afirma haber encontrado u$s96 mil en efectivo, aunque originalmente —según sostiene— había depositado 100 mil pesos argentinos, de los cuales retiró una parte para comprar divisas. “Eso no es mío”, dijo que pensó en ese momento. Pero, según Ledesma, la empleada del banco le confirmó que sí lo era. Para él, no hubo dudas: “Ese día entendí que el templo no lo íbamos a construir nosotros, sino Dios”.

El relato, celebrado como un acto de fe por su comunidad, también generó polémica y escepticismo en redes sociales, por lo extraordinario del caso y el contexto en que se da: una Argentina atravesada por una profunda crisis económica, marcada por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y una creciente dolarización informal.

Jorge Ledesma no solo lidera una congregación religiosa, sino que también tiene peso en el tablero político del norte argentino. Su cercanía con el gobernador Leandro Zdero —aliado clave de La Libertad Avanza en la región— y su capacidad de movilización lo posicionan como un actor estratégico para Milei, en momentos en que el presidente busca consolidar su base territorial de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Con información de Ámbito