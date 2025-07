Escándalo en el Senado: Bullrich defendió a las Fuerzas de Seguridad ante una "insólita" prohibición

Un documento oficial del Senado de la Nación desató una fuerte controversia tras trascender una nota que buscaría restringir el uso de los baños y espacios comunes para el personal de las Fuerzas de Seguridad. La ministra Patricia Bullrich reaccionó con contundencia en redes sociales, calificando la situación de "insólita".

La polémica se originó a partir de una nota fechada el 16 de julio de 2025, dirigida a la Sra. Presidenta del Honorable Senado de la Nación, la vicepresidenta Victoria Villarruel, firmada por varios senadores nacionales. El documento solicita "adoptar las medidas necesarias para ordenar y regular la presencia de los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, asegurando que el uso de sus espacios se limite a lo estrictamente necesario, de manera coordinada, para evitar molestias o situaciones que alteren el normal funcionamiento, y el cómodo desenvolvimiento del personal legislativo y de los senadores nacionales".

Más adelante, la nota puntualiza la necesidad de "armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, asegurando el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones diariamente."

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no tardó en expresar su indignación a través de su cuenta de X. En un posteo realizado hoy, Bullrich afirmó: "Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado. Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días", posteó.