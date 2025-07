Caída de la natalidad: Impacto de factores económicos y sociales por sobre el deseo

¿Qué causas están detrás de la baja de la natalidad? ¿Qué pesa más: el deseo de llevar adelante una vida libre de hijos o los obstáculos cotidianos para criarlos? Frente a este contexto marcado por la reducción de los nacimientos, una investigación a nivel global revela cuáles son los motivos que llevan a las personas a no poder tener la cantidad de hijos que desean. Ese es el eje del último informe “Estado de Población Mundial 2025” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). La razón, advierte el estudio, no es su rechazo a la maternidad o la paternidad; son las barreras económicas y sociales las que impiden hacer realidad sus deseos.

Esta es la conclusión principal del informe La verdadera crisis de fecundidad: Alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios. El estudio --que incorpora diversas investigaciones académicas y nuevos datos de una encuesta de Unfpa y YouGov realizada en 14 países-- encontró que una de cada cinco personas a nivel global piensa que alcanzar el número de hijos e hijas deseados sería imposible. Los factores identificados incluyen las limitaciones económicas, la inseguridad laboral, el costo de la vivienda, motivos de salud, las inquietudes sobre el estado del mundo y hasta la falta de una pareja adecuada.

En la encuesta --se hizo on line-- participaron más de 14.000 adultos (hombres y mujeres) de 14 países que en conjunto suman más del 37 por ciento de los habitantes de la Tierra: Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Italia, Suecia, Hungría, Tailandia, Indonesia, India, Nigeria, Marruecos, Sudáfrica y República de Corea.

“Un gran número de personas no pueden formar las familias que quieren”, apunta Natalia Kanem, directora ejecutiva de Unfpa. No es una cuestión de falta de deseo, sino un conjunto de barreras que limitan las opciones, lo que conlleva graves consecuencias para individuos y sociedades. Kanen subraya que “esa es la verdadera crisis de fecundidad y la respuesta radica en satisfacer las demandas expresadas por la población”.

El informe incluye testimonios de mujeres y varones anónimos de los países donde se llevó adelante el relevamiento como el de una joven mexicana, de 29 años que dijo: “Quiero tener hijos, pero se hace más difícil a medida que pasa el tiempo. Comprar una casa o conseguir un alquiler asequible en mi ciudad es imposible. Tampoco quisiera dar a luz a un hijo en tiempos de guerra y en un planeta que está deteriorándose, si eso significa que el bebé sufriría por ello”. En Zambia, otra joven de la misma edad, comentó: “Tengo un hijo, pero no preveo tener más. No puedo hacerlo debido a la inestabilidad financiera, la precariedad laboral, la falta de vivienda asequible y el elevado costo del cuidado y la educación de los niños”.

“Hemos constatado que, si formulamos las preguntas adecuadas, podemos ver con claridad tanto el problema como la respuesta”, destaca la directora ejecutiva de Unfpa.

Algunos datos que arroja el estudio:

● Más de la mitad de las personas encuestadas indican que los problemas económicos son una barrera para tener tantos hijos o hijas como desean.

● El 11% afirma que las desigualdades en el reparto de las tareas de cuidados dificultan su capacidad para tener hijos e hijas.

● El 40 % de las personas encuestadas mayores de 50 años afirma no haber tenido el número de hijos que deseaba.

La situación en Argentina

El país no escapa a esta tendencia. Según confirman los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la natalidad viene en sostenido descenso desde 2014: mientras que en ese año se registraron 777.012 nacimientos, en 2023 fueron 460.902.

“Esta baja fue impulsada principalmente por una disminución del 60 % de la tasa de fecundidad adolescente en la última década, lo cual es una muy buena noticia que permite que estas niñas y adolescentes puedan terminar la escuela, y tengan la posibilidad de acceder a mejores trabajos y, si después de adultas quieren ser madres, puedan decidirlo y concretarlo. En términos generales, deben ofrecerse las condiciones necesarias para que quienes desean tener hijos efectivamente puedan tenerlos”, señaló Mariana Isasi, Jefa de Oficina de Unfpa Argentina.

Si bien hay personas que deciden no tener hijos, también están quienes se sienten privados de la posibilidad de tenerlos, advirtió. “Cuando respetamos las elecciones de las personas --agregó--, tanto los individuos como las sociedades se benefician”.

De acuerdo con un estudio realizado por Voices, WIN y UADE en 2022, en el país 5 de cada 10 mujeres de 18 a 24 años no considera la maternidad para sus planes futuros. En coincidencia con el informe de Unfpa, responden que no desean tener hijos, no contar con la capacidad económica para mantenerlo, no considerarse preparada para ser madre, el foco en el desarrollo de su vida profesional, la preferencia por enfocarse en su vida o su vida con su pareja.

Para poder pensar el tema, Unfpa recuerda que:

● Las madres argentinas dedican el doble de tiempo que los padres al cuidado de los hijos/as: en promedio, las mujeres le dedican aproximadamente 8 horas al cuidado de los hijos/as, mientras que los varones no llegan a 5 horas.

● El deseo de no maternar crece algo en las mujeres de nivel socioeconómico bajo (20%), mientras que disminuye en el nivel medio (14%) y, sobre todo, en el alto (8%).

● Tanto para centennials como para millennials, independientes del género, el deseo de ser madre o padre los interpela a tal punto de proyectarlo en un futuro mediato: aumentó el número de mujeres y parejas que optan por preservar sus óvulos.

● La gran mayoría de los argentinos consultados dice aceptar sin problemas las técnicas alternativas para tener hijos: el 87% dijo estar “de acuerdo” y/o “totalmente de acuerdo” con el uso de las técnicas de fertilización asistida.

¿Cómo abordar la “crisis de fecundidad”?

El informe de UNFPA advierte contra las respuestas simplistas o coercitivas ante la disminución de las tasas de fecundidad --como bonificaciones por nacimiento, retrocesos en la salud sexual y reproductiva, o campañas que incentivan a las parejas para que tengan más hijos e hijas--, y sostiene que esas políticas son en gran medida ineficaces y pueden vulnerar derechos. En cambio, Unfpa convoca a los Estados a abordar todas las barreras, lo que incluye invertir en políticas de acceso a la vivienda, trabajo de calidad, licencias familiares remuneradas, sistemas de cuidado con enfoque de género, atención de fertilidad asequible, y transformar normas sociales que promuevan parejas comprometidas con la distribución igualitaria de los roles de cuidado.

Con información de Página 12