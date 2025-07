Ahora Mercado Libre te cambia las gomas del auto

Cambiar los neumáticos del auto, SUV o pickup implica desde comprarlos a colocarlos, alinear, balancear y revisar de válvulas y Mercado Libre anunció que ahora abarca el servicio completo, que se inicia en el mismo momento en que se concreta la compra desde la plataforma.

Se agenda el servicio de instalación en un taller asociado, en cuya dirección el sistema logístico hace directamente la entrega, con lo cual el comprador evita recibir las gomas en el domicilio y trasladarlas adonde se complete el servicio.

Actualmente Mercado Libre cuenta con más de 100 talleres activos en CABA y GBA, asociados a grandes redes y marcas de vehículos, a través de la cual busca simplificar el proceso de cambio de cubiertas.

Utilizando la ubicación, el usuario puede visualizar los talleres más cercanos y elegir el servicio.

Toma la decisión de acuerdo al precio, distancia y reseñas, y además, a través de la plataforma, puede coordinar con el taller el mejor día y horario para realizar la instalación de neumáticos.

Integración mecánica

De esta manera, Mercado Libre integra a miles de talleres mecánicos a fin de que potencien sus negocios acercándoles nuevos clientes.

Desde la implementación de este servicio, ya fueron coordinadas más de 5.000 colocaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Y se sigue ampliando la oferta de este servicio a través de las métricas del sitio y de las búsquedas segmentadas por ubicación geográfica.

De esta forma, se da prioridad a las zonas de más demanda de neumáticos nuevos.

Las próximas ciudades que seguirán al AMBA serán Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén, en las que ya se están dando de alta talleres para que brinden a los usuarios este servicio asociados.

“Estamos trabajando para brindar más soluciones a nuestros usuarios en la plataforma, que les hagan la vida más fácil. En este caso, ofrecer instalaciones con la calidad y confianza de que sea coordinada en su totalidad en Mercado Libre brinda más opciones a nuestros consumidores y, adicionalmente, permite a miles de talleres mecánicos abrirse a nuevos clientes y digitalizarse de la mano de nuestro ecommerce", aseguró Carolina Gotter, Head de Autopartes en Mercado Libre Argentina.

Neumáticos en oferta

Una fuerte competencia, con descuentos que llegan al 70% y cuotas sin interés, no sólo involucra a marcas locales, como Fate, Bridgestone y Pirelli, e importadas, así como a las gomerías que las comercializan, sino que se extiende a supermercados, mayoristas y ahora se les suma el marketplace online.

Las empresas líderes del mercado de neumáticos en Argentina son Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA, RCT TYRE S.A., Pirelli & C. SpA, Hankook & Company Co Ltd (Hankook Tire & Technology Co., Ltd.), Mundo Ruedas, Bridgestone Corporation, entre otras.

El mercado de neumáticos en el país alcanzó un valor de US$ 1,52 mil millones en 2024 y se estima que crecerá a una tasa anual compuesta del 3,5% entre 2025 y 2034, para alcanzar un valor de 2,07 mil millones de US$ en 2034.

Según el diseño, el mercado se segmenta en:

Radial

Bias

Por el uso final, el mercado se divide en:

OEM

Reemplazo

Por el tipo de vehículo, el mercado se puede dividir en lo siguiente:

Coche de Pasajeros

Vehículo Comercial Ligero

Vehículo Comercial Mediano y Pesado

Otros

Según el canal de distribución, la industria se bifurca en:

Online

Offline

Con información de Noticias Argentinas