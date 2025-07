El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de autorizar ventas de armas a países aliados, con el fin de que sean transferidas a Ucrania, constituye una señal inequívoca de cohesión entre Washington y Europa frente a la agresión militar rusa. La declaración se produjo tras una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

“Este paso es significativo”, afirmó Rutte en entrevista con Fox News.

“Si hoy estás en Beijing, en Delhi o en Brasil, y sabes que esto está por ocurrir, tal vez quieras llamar a Vladimir Putin y decirle: ‘Estamos comprando productos tuyos, pero si no se toma en serio la negociación de un alto el fuego, nos veremos afectados por sanciones secundarias’”, agregó.

La medida, anunciada por Trump durante el encuentro, contempla la venta de armamento valorado en varios miles de millones de dólares, incluidos sistemas antimisiles Patriot. La operación busca reforzar las capacidades defensivas de Ucrania mediante entregas indirectas realizadas por países europeos que ya forman parte del sistema de apoyo militar a Kiev.

Además, el mandatario estadounidense advirtió que, si en un plazo de 50 días no se registra un avance concreto hacia un acuerdo de paz, su administración impondrá aranceles del 100 % a los países que mantengan relaciones comerciales con Moscú. La amenaza apunta directamente a socios como China, India y Brasil, cuyos intercambios energéticos con Rusia han sido objeto de críticas por parte de Washington.

“Si no hay un acuerdo en 50 días, vamos a imponer tarifas secundarias. Y van a ser efectivas. Espero no tener que hacerlo, pero los misiles siguen cayendo sobre Kiev y matando civiles. Eso tiene que terminar”, expresó Trump desde la Oficina Oval.

Putin ha rechazado hasta ahora las propuestas de cese al fuego promovidas por Estados Unidos y sus aliados. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado su ofensiva sobre ciudades ucranianas, empleando misiles y drones en ataques que han dejado decenas de muertos. Las negociaciones, celebradas en Estambul, no han arrojado resultados más allá del intercambio limitado de prisioneros de guerra.

En este contexto, Rutte subrayó que la decisión estadounidense de facilitar armamento a través de sus aliados europeos pone de relieve el compromiso conjunto frente a la guerra. “Si estuviera en el Kremlin, no estaría tranquilo. Esto demuestra que hay una respuesta coordinada, y que no se va a permitir que la guerra continúe sin consecuencias”, señaló el ex primer ministro neerlandés.

El senador Lindsey Graham, miembro del Partido Republicano, declaró que la presión económica debe extenderse más allá de Rusia. “China, India y Brasil están financiando esta guerra al seguir comprando petróleo ruso. Eso tiene que parar”, dijo.

Desde Ucrania, el ex ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, planteó que la estrategia de negociación liderada por Trump requiere ajustes. “La presión de tiempo está bien, pero no se puede aplicar solo a Ucrania. No puede haber incentivos para el agresor y sanciones para la víctima”, sostuvo.

Trump ha declarado en reiteradas ocasiones que busca un acuerdo rápido para poner fin al conflicto, pero sus plazos autoimpuestos han vencido sin avances tangibles. La amenaza de aranceles globales forma parte de un nuevo intento por forzar resultados diplomáticos, mientras la OTAN refuerza el mensaje de que seguirá respaldando a Ucrania “el tiempo que sea necesario”, en palabras de Rutte.

Con información de Infobae