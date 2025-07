Carlos Tévez tras la derrota de Talleres: "Hay que trabajar"

El flamante técnico de Talleres habló sobre lo vivido en el encuentro, haciendo autocrítica sobre el momento que esta pasando el equipo y pidiendo paciencia a los hinchas.

"Nos ganan con una pelota parada. Sabíamos que iba a ser un partido muy largo", comentó el técnico tras hacer el análisis del motivo de la derrota. A su vez, fue muy crítico sobre el momento que esta pasando Talleres, sin refuerzos y en zona de descenso; "Hay que trabajar. Ser intenso todo el partido. Cuando logremos eso vamos a pelear. Pero hoy lo veo muy lejos."

Por otra parte, Tévez se refirió al hincha; al igual que en la conferencia donde se lo presentó, aludió que no le pueden pedir nada, el equipo debe transmitir desde adentro de la cancha; sin embargo, pidió que entiendan que llegó hace dos días y le tocó trabajar en una situación inusual: "Muchos de los jugadores que hoy les tocó jugar estaban con la cabeza en otro lado, algunos no sabían si se quedaban o si se iban".

Por otra parte, se refirió al momento actual que vive el club y el resultado adverso que tuvieron que atravesar: "No queda otra que agachar la cabeza, trabajar y ser intensivo. A partir de eso vamos a empezar a pelear" .

Al ser consultado por los refuerzos, Tévez se refirió a que ya están pedidos, pero que no puede trabajar con lo que no tiene: " El presidente está trabajando con eso. No me gusta pensar en los que vienen, hoy estoy trabajando con lo que tengo." sentenció.

Finalmente, fue crítico con la situación de dos jugadores: Portillo y Galarza Fonda, que se encuentran con ofertas de River. "Portillo y Galarza Fonda tienen la cabeza en otro lado, si quieren estar bienvenidos y sino que se corran. No quiero jugadores que no quieran estar".

Con información de Show Sports