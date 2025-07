La salida de Maxi Salas de Racing con la ejecución de la cláusula para pasar a River generó un cimbronazo en la "Academia". El presidente Diego Milito habló en la previa del cruce por Copa Argentina y apuntó contra los dirigentes del "Millonario" por su accionar.

“El jugador nos notificó que hará ejecución de la cláusula, por lo que es borrón y cuenta nueva. Les dije a los jugadores que nosotros tratamos de defender al club desde el primer minuto. No lo queríamos negociar, era nuestra idea”, manifestó Milito en diálogo con TyC Sports.

En la continuidad de su entrevista, el ex delantero señaló que “la palabra es decepción con River como institución que no pudieron honrar su palabra. Hace un mes hablé con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder por el pacto que hay en el fútbol”.