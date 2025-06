Por Aries, la contadora y especialista en tributación Hermosinda Eguez respaldó este miércoles el proyecto que impulsan los gobernadores para modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, con el objetivo de compensar la fuerte caída de la recaudación sufrida por las provincias en el último año.

“Ya me parece de movida una excelente idea que tomen la iniciativa y que lo hagan directamente por donde corresponde, que es el Congreso de la Nación”, sostuvo Eguez, quien además destacó que la cámara de origen para este tipo de reformas debe ser Diputados, como lo indica la Constitución. “Es el responsable de nuestros tributos”, subrayó.

Según trascendió, los gobernadores trabajan en un proyecto de ley consensuado entre las 24 jurisdicciones del país, con el fin de garantizar una distribución más equitativa de los recursos, particularmente tras los recortes impulsados por el gobierno nacional.

En ese sentido, Eguez también se refirió al uso de fideicomisos públicos como mecanismos de financiamiento en gestiones anteriores. “La herramienta en sí misma no es mala. Lo que nos falla habitualmente es el control”, advirtió. Y añadió: “Muchos de esos fideicomisos que el gobierno de Milei comenzó a analizar —y algunos a eliminar— no transitaban por un buen proceso de control. Y eso no está bien en ningún gobierno que se precie de transparente”.

Para la especialista, la descentralización del manejo de los fondos podría ser una solución positiva si se respeta el principio de correspondencia fiscal: “El que tiene que gastar es el que debe tener los recursos, incluso recaudarlos. Porque es el que sabe en qué va a gastar y, como cualquiera de nosotros, que sabe lo que tiene en el bolsillo, va a cuidar mejor ese dinero”.

En ese marco, celebró que los recursos puedan ser administrados por las provincias, ya que —según remarcó— son ellas quienes conocen mejor las necesidades locales. “Espero que realmente esos dineros se vuelquen en necesidades públicas, que es el rol por el cual existe el Estado: infraestructura, salud, educación. La motivación era buena, pero muchas veces no se cumplían los objetivos por falta de control”.

Por último, Eguez se refirió a los tiempos legislativos que podrían demorar la aplicación efectiva del nuevo esquema. “Nos encontramos a mitad de año, y habrá que ver cuánto tiempo lleva el tránsito parlamentario del proyecto. Estimo que estos recursos recién podrán incluirse en la planificación presupuestaria que se presenta en septiembre ante las legislaturas provinciales”.