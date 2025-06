Villarruel marcó presencia en Rosario y se diferenció de Milei en el Día de la Bandera

La vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó este viernes desde Rosario una chicana al Javier Milei en la previa del acto por el Día de la Bandera, al cual el Presidente no asistió y encabezó uno propio en la Ciudad de Buenos Aires. "No hay otro lugar en Argentina para estar", aseguró ella al llegar al Monumento a la Bandera.

La titular del Senado viajó hasta la ciudad santafesina luego de ser invitada por el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro; y el intendente rosarino, Pablo Javkin. "Acá se celebra el Día de la Bandera, acá en las riberas del Paraná fue creada la bandera y ¿cómo no voy a estar donde uno de nuestros máximos héroes y próceres lo hizo?”, se preguntó con ironía Villarruel.

“Es un día para estar presente, para dar mi apoyo a Rosario, a Santa Fe y por supuesto un mensaje federal de unión entre los argentinos. Argentina es toda Argentina y hoy Argentina es Rosario", agregó.

En el continuado de sus expresiones a la prensa local, Villarruel volvió a diferenciarse de Milei al señalar: "No hay otro lugar en Argentina para estar acá y el Monumento a la Bandera es nuestro signo más distintivo. También tiene que ver con la importancia de esta fecha. Definitivamente el mejor lugar para estar".

Ante la consulta de si fue invitada por el Gobierno al acto celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Presidente brindó un breve discurso, la vicepresidenta fue contundente: "No, no me invitaron, pero vengo acá a Rosario que es como mi casa".

Con información de C5N