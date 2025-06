Más del 50% de los investigadores argentinos consideran buscar trabajo fuera del sistema científico y tecnológico nacional, según reveló una encuesta realizada a 274 trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC) y Conicet. El resultado del sondeo retrata el escenario crítico que vive el sector desde que asumió Javier Milei.

El informe describe la crisis salarial con la que viven docentes, becarios e investigadores, muchos de los sueldos se encuentran por debajo de la línea de pobreza para una familia de 4 integrantes, que según el Indec ronda en los $1.110.624.

Becas doctorales Conicet: $945.000

Becas Agencia I+D+i (Foncyt): $768.000

Profesor asistente con dedicación exclusiva: $800.000

Asistentes y ayudantes con dedicación simple, en el caso de la Facultad de Ciencias Químicas: menos de $200.000

"Es importante notar que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de trabajadores y trabajadoras de universidades y el Conicet es una política sistemática que se perpetúa desde el inicio del Gobierno", expresaron. Desde la asunción de Milei, el salario del sector de CyT perdió contra la inflación en 18 de esos meses.

En medio de un panorama desolador, donde se conoce poco sobre la situación que se vive en el sistema científico-tecnológico, Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet y uno de los creadores de la encuesta, aseguró en diálogo con C5N que "era importante que tengamos una herramienta de diagnóstico para poder dimensionar la magnitud de la crisis actual".

Según el último informe publicado por el Grupo epc, sobre "Análisis Presupuestario del SNCTI – Mayo 2025", donde se observó un fuerte deterioro de la ejecución presupuestaria en INTA, INTI y Conicet: los tres organismos acumulan caídas que superan el 33% desde diciembre de 2023.

Mientras que la inversión educativa nacional -compuesta por la Función Educación, la Secretaría de Educación y las Universidades Nacionales- proyecta para el año en curso una baja de entre 45 y 57 puntos en comparación al 2023.

Eso no es todo, los salarios de docentes e investigadores de Universidades Nacionales cayeron por séptimo mes consecutivo. Sin nuevos aumentos, perdieron 1,5% en mayo y acumulan una pérdida del 29% desde noviembre de 2023, explicaron desde el Grupo epc.

¿Qué ocurre con aquellos que hacen ciencia en nuestro país? En las páginas publicadas, los autores del informe explican que cuando los becarios de doctorado son consultados respecto si "están dadas las condiciones para finalizar su doctorado" las respuestas por "no" y "tal vez" suma "más del 84% de los encuestados". "Más grave aún, el 20% está considerando renunciar a su doctorado en el corto plazo", sentenciaron.

En relación con los investigadores e investigadoras encuestadas, "el 14 % dice ya estar realizando trabajos adicionales para llegar a fin de mes" y el 35 % considera renunciar a su cargo docente, más inquietante aún más del 50 % dice “considerar” o “ya estar buscando” otro trabajo de tiempo completo.

Por último, para muchas de las investigaciones que continúan activas, el 80% de los científicos y científicas utilizaron dinero personal para solventar gastos. "El 93% expresa que su laboratorio tiene financiamiento insuficiente para llevar adelante sus líneas de investigación", confirmaron.

Uno de los datos de la encuesta que más le llamaron la atención a Quiroga fue "la cantidad de gente que está considerando irse del sistema científico y universitario si la situación no mejora".

La mayoría de los encuestados piensan que no se va a poder cambiar la situación, ya que "el gobierno no va a dar el brazo a torcer, porque parece ser un plan sistemático de destrucción. La única manera de evitar el colapso es arrancarle ese triunfo, sea con una Ley de Financiamiento u otro mecanismo, pero no parece haber ninguna predisposición o hacerse cargo de este problema" que generó la gestión actual.

"El problema es colectivo, es quedarnos con las aulas y laboratorios vacíos, quedarnos con un país sin ciencia y sin universidades es un problema de toda la sociedad y no de cada investigador en particular", sentenció.

"Hay mucho desconocimiento y muchos prejuicios, se han instalado muchas mentiras, incluso desde las altas esferas del Gobierno, respecto a lo que se hace en el Conicet, qué se invesiga, cómo se ingresa. Hay un montón de mentiras para desmontar", cerró el investigador.

