Advierten que los glaciares del cerro Perito Moreno y Hielo Azul podrían desaparecer

Los glaciares son esenciales para el ciclo hidrológico de diversas regiones por tratarse de reservas de agua que se utilizan para varias actividades humanas y una de sus principales funciones es regular los caudales de los escurrimientos. Es por ello que especialistas de Río Negro advierten por el retroceso sistemático de varios de esos cuerpos glaciarios en la zona de El Bolsón e incluso mencionan la necesidad de ir pensando fuentes alternativas a futuro.

La situación es crítica tanto en dos glaciares del cerro Perito Moreno como en el glaciar Hielo Azul. Los investigadores resaltaron que los glaciares del cerro Perito Moreno “conforman una parte significativa de los caudales de base del arroyo Pedregoso”, la principal fuente de agua de la localidad de Mallín Ahogado, una de las más castigadas el último verano por los incendios en la Patagonia.

Tanto el glaciar Hielo Azul como los glaciares que forman parte del cerro Perito Moreno se encuentran en la zona de influencia de El Bolsón. Y en concreto, el Hielo Azul forma parte de la cuenca del río Azul, que desagua en el Lago Puelo.

Los glaciares del cerro Perito Moreno, en particular, tiene una relación estrecha con el abastecimiento para las personas. En verano, aportan agua al caudal de base del Pedregoso que, mediante un trasvase de cuenca, termina en la localidad de Mallín Ahogado donde se suele utilizar para sistemas de riego, principalmente para lugares donde hay producción de ganadería ovina y bovina, lúpulo y frutos rojos, junto a huertas familiares.

El retroceso sistemático de estos cuerpos en los últimos años obligó a los investigadores a marcar una señal de advertencia para empezar a pensar fuentes alternativas de agua en una zona que no sólo se está modificando de rural a suburbana sino que, además, fue una de las más castigadas el verano pasado en el marco de los incendios en la Patagonia.

“En ese caso, va a haber un impacto más vinculante. No tanto por el retroceso del glaciar, que abastece de agua, sino por el problema que se va a generar cuando no esté más y no entregue nada”, sintetizó en diálogo con TN Martín Nini, del Departamento de Aguas Provinciales de Río Negro (DPA), organismo que lleva adelante una investigación pormenorizada todos los años de los glaciares mencionados.

Descompensación

Las cifras que surgen de los estudios hechos por el DPA hablan de un retroceso sistemático de los glaciares desde hace más de diez años.

Sobre el glaciar Hielo Azul, los últimos datos disponibles, del 2024, muestran que en 2012 presentaba un área de 515.000 m2 y una longitud de 1,35 km. Para 2016, el área disminuyó a 466.000 m2 y no paró de hacerlo en los años siguientes: 433.000 m2 en 2021, 402.000 m2 en 2022 y 401.000 m2 en 2023.

En el cerro Perito Moreno, los glaciares estudiados son dos: el glaciar sur y el glaciar norte.

Ambos presentan retrocesos en sus áreas desde 2012. Sólo para ejemplificar, se pueden tomar los últimos cinco años: el glaciar sur contaba con un área de 82.960 m2 en el período 2020/2021 y hoy está en torno a los 53.465 m2, mientras que el glaciar norte tenía, en el período 2020/2021, una superficie de 47.611 m2, que hoy pasó a 35.350 m2.

Las causas de estos retrocesos, explicó Nini, son las “descompensaciones” en el balance climático, que afecta directamente a que se mantenga el área de los glaciares: “Sale más de lo que entra producto de tendencia a la disminución de las lluvias y de aumento de las temperaturas”. Las tendencias analizadas por los especialistas, según el informe, toman datos del período 1964-2020.

Este factor es más elocuente en los últimos veranos patagónicos, con registros de temperaturas más altas y, consecuencia de ello, un descongelamiento más rápido de los glaciares que luego, por falta de lluvias, no pueden recuperarse.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que en El Bolsón, desde donde toman los datos climáticos de referencia los especialistas del DPA, las temperaturas máximas diarias más altas de los últimos 30 veranos en esa localidad se registraron entre 2021 y 2024: 37,3° en diciembre del 2021, 37,4° en enero del 2024, 38,5° en febrero del 2023 y 34,6° en marzo del 2021. El récord de esta variable para noviembre, cuando todavía no es verano, también se rompió en el período mencionado: en 2022, se registraron 34,2° el 27 de ese mes.

Advertencia a corto plazo

El retroceso de cuerpos glaciarios es una problemática a nivel global, con estrecha relación con el calentamiento global. Al punto que el 2025 fue declarado como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares por la ONU.

En el estudio hecho en Río Negro, los científicos marcan que los glaciares del cerro muestran un “acelerado retroceso” y afirman: “Esto enciende las alarmas y debe considerarse a la hora de la planificación y gestión de los recursos hídricos de dicho sector en el corto y mediano plazo”.

Al respecto, Nini agregó: “Los glaciares alimentan el caudal que circula en verano, que no es producto de lluvias, del arroyo Pedregoso. Esa disponibilidad de agua entraría en jaque ante la cuestión sobre si siguen estas tendencias y el glaciar termina desapareciendo. Esa reserva de agua sólida no estaría más”.

El retroceso de los cuerpos glaciarios incluso derivó en que uno de ellos, el glaciar sur del cerro Perito Moreno, se partiera en dos pedazos entre 2021 y 2022. La única manera de contrarrestar esta situación es que se produzca una “estabilidad en este proceso de variabilidad” climática, explicó el especialista, algo que pareciera muy difícil en un contexto de calentamiento global.

Otros estudios llevados adelante por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del Conicet (Ianigla) también dan cuenta de retrocesos en glaciares de otros puntos, como el glaciar Alerce en el monte Tronador, también ubicado en Río Negro.

“Son alertas para empezar a trabajar en fortalecer el uso del agua en términos generales. Cuando no esté el glaciar, no va haber la cantidad de agua disponible que hay ahora”, detalló Nini. La idea es prever, antes de que el glaciar ya no dé más agua, cuáles serán las fuentes alternativas para las comunidades que hoy hacen uso del recurso en esa zona de la Patagonia.

