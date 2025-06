Copa de Leche: denuncian que el menú celíaco no se brindó en lo que va del año

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – Tania, mamá de una niña con celiaquía, denunció que el programa Copa de Leche no ha brindado el menú celíaco en lo que va del año a pesar de los reclamos realizados.

En este sentido, la mamá señaló que su niña fue diagnosticada en 2023 y que, al regresar al aula y ante el aviso a las autoridades escolares, le dieron un bolsón con alimentos especiales con su rotulación y separación correspondiente.

“El año pasado no recibió, recibió en agosto un bolsón a modo de subsanar lo que había ocurrido. Mi hija no pueda consumir nada que contenga gluten”, relató la mujer, y explicó que el mencionado bolsón contenía azúcar sin gluten, cacao, leche, galletas y arroz y bocaditos.

Asimismo, Tania indicó que su hija es el único caso de celiaquía en la escuela a la que concurre y que ello dificulta las cosas.

“Nosotros, como papás, procuramos que ella tenga sus cosas porque el kiosco de la escuela no tiene alimentos que ella puede consumir. Los alimentos para celíacos son caros. Ella no recibe ninguna medicación, solo debe hacer una dieta controlada libre de gluten”, sostuvo la mamá, y completó: “A principios de año fuimos al médico, llenamos el certificado físico y un formulario que ya fue a Copa de Leche, pero todavía no hay nada”.