Copa de Leche para celíacos: no se presentó ningún proveedor para el servicio

Ante la denuncia que el programa Copa de Leche no está ofreciendo el menú celíaco en las escuelas salteñas, la jefa del programa, Natalia Arias, brindó explicaciones al respecto en ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.

“Nosotros estamos desde marzo con el programa y empezamos, a partir de ese momento, a gestionar la Copa para los chicos con celiaquía, diabetes y obesidad”, indicó la funcionaria, pero – según advirtió – al ser tan específicos los alimentos, los tres llamados a licitación lanzados no tuvieron respuesta positiva y no se presentó ningún proveedor interesado en el servicio.

En este sentido, indicó que están tratando que el proceso se acelere, pero este debe cumplir con una serie de pasos para efectivizarse, por lo que se establecieron algunas pautas para atender situaciones especiales del alumnado.

“Espero que antes de las vacaciones de julio podamos solucionar este tema. Cuando esto surgió, en 2016, le dábamos un aporte en la escuela como bolsón, lamentablemente eso no se pudo sostener en el tiempo. El año pasado no tuvimos provisión porque no se pudo resolver la licitación, por lo que armamos bolsones para entregarles a los chicos”, relató Arias.

Finalmente, la funcionaria dijo sospechar que la falta de proveedores para el servicio puede responder a que solo son entre 15 y 30 los niños que necesitan una alimentación especial en las escuelas capitalinas.

“Estamos en vía de solucionar el tema”, concluyó Arias.