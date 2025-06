Alejandro Sanz cruzó a la fan que lo acusó y fue contundente: “Te dije que no”

Alejandro Sanz se encuentra en el ojo de la tormenta después de que Ivet, una fanática que se habría vuelto su empleada y luego su pareja, lo acusara de haberla “engañado” y “utilizado”. Es por eso que 24 horas después de que se iniciara el escándalo, el cantante español decidió romper el silencio a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”, comenzó diciendo la estrella internacional, dando a entender que estas declaraciones vía Tiktok serían una forma de extorsión hacia él.

“Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad”, concluyó el intérprete de clásicos como “Corazón partío” y “No me compares”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de la expareja de Alejandro Sanz, Ivet Playa?

Ivet Playa es una joven de 26 años de edad que cuenta con más de 11 mil seguidores en Instagram. Allí la española comparte contenido de su trabajo como Digital Creative Manager y de su hobby como gimnasta. Sin embargo, su publicación más viral se dio en Tiktok, en la que reveló sin filtros la relación amorosa que mantuvo por más de 10 años con Alejandro Sanz.

“Hola, soy Ivet y estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz, por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy. Todo empezó en 2015, yo era su fan, y él me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes privados, me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes”, contó al público Ivet sobre su vínculo con el artista.

Más adelante, Ivet detalló de qué manera siguió esa relación que inicialmente solo habitaba en internet: “El vínculo fue a más, y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento. Para mí ha sido muy duro asumir que Alejando Sanz sabía perfectamente lo que yo era: una niña, que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él. Jugó con mis sueños, con mi ilusión, con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar”.

En otro tramo de su video, la joven subrayó: “Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, me siento utilizada, humillada, incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral, e incluso humano”.

“Creo que él vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años. Y se siente que está por encima del bien y del mal, todo el mundo lo consciente y nadie es capaz de plantarle cara. Y eso es aún más peligroso. En parte siento la responsabilidad moral porque puedo y porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo de plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Conmigo se ha equivocado”, concluyó, sin dar a conocer si llevará adelante medidas legales contra Alejandro Sanz o si solamente se trata de una denuncia pública.

Con información de La Nación