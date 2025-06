El Colegio Madre Teresa, de San Fernando, y la Escuela Media Gobernador Piedrabuena, de Tucumán, fueron seleccionados entre las mejores del mundo por sus proyectos educativos innovadores y su impacto social. El secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, calificó sus prácticas como un ejemplo a seguir en políticas públicas.

Por primera vez, dos instituciones argentinas ingresaron al top 10 del World’s Best School Prizes 2025, uno de los galardones internacionales más prestigiosos en el ámbito educativo. El Colegio Madre Teresa, ubicado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, fue nominado en la categoría “Superación de la adversidad”, mientras que la Escuela Media Gobernador Piedrabuena, de la localidad tucumana de Piedrabuena, fue seleccionada en la categoría “Colaboración con la Comunidad”.

El anuncio fue realizado por T4 Education, una organización con sede en el Reino Unido que, desde 2022, reconoce a escuelas de todo el mundo por su capacidad para transformar la vida de sus estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. Esta es la cuarta edición de los premios, que distinguen a instituciones públicas y privadas evaluadas bajo estándares comunes de calidad, innovación e impacto social.

Desde T4 explicaron a LA NACIÓN: “Son escuelas que demostraron que su modelo o propuesta educativa ha generado un profundo impacto positivo en su comunidad y han transformado las realidades de sus estudiantes. Son escuelas abiertas, con un fuerte sentido de pertenencia, y en ambas se observa la presencia de equipos directivos y docentes motivados y respetados, movidos por una vocación profunda por la educación. En ambos casos se demostró que las crisis o desafíos pueden convertirse en oportunidades”.

Los cinco premios que componen el certamen —Acción ambiental, Innovación, Superación de la adversidad, Colaboración con la comunidad y Promoción de vidas saludables— buscan visibilizar modelos escolares capaces de superar barreras estructurales, construir comunidad y responder de manera creativa a desafíos locales. Como parte del proceso, desde hoy está habilitada una instancia de votación pública global, disponible en vote.worldsbestschool.org, donde los usuarios pueden elegir a una de las finalistas para el “Community Choice Award”.

Los seis ganadores se conocerán en octubre, y serán invitados a participar en el World Schools Summit, que se celebrará el 15 y 16 de noviembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Allí compartirán sus metodologías y aprendizajes junto a pares de otros países, autoridades educativas, investigadores y responsables de políticas públicas.

Torrendell destacó que las instituciones seleccionadas “son un ejemplo extraordinario, y es interesante que podamos analizarlas para convertir sus experiencias en ideas concretas que fortalezcan nuestras políticas educativas”. Y agregó: “Si nuestras políticas acompañan a estas escuelas y las promueven, podremos multiplicarlas en todo el país. Esto demuestra que, incluso frente a desafíos enormes, en la Argentina podemos construir comunidades educativas con prácticas valiosas”.

Una escuela que alfabetiza a toda la familia

El Colegio Madre Teresa fue reconocido por su trabajo en contextos de pobreza estructural. La institución, de gestión privada sin fines de lucro, ofrece educación gratuita en los niveles inicial, primario y secundario en San Fernando. Con 22 años de trayectoria, la escuela desarrolla un modelo centrado en el acompañamiento integral de cada estudiante y su entorno.

Al ingresar, cada niño o niña accede a un diagnóstico social y educativo que permite identificar qué aspectos deben ser abordados para garantizar su permanencia y aprendizaje. Desde el inicio, las familias son parte activa del proceso, y participan en talleres de alfabetización, espacios de orientación y propuestas que apuntan a fortalecer la vida comunitaria. “No se matricula solo al estudiante, se matricula a toda su familia”, explican desde la institución.

Este trabajo es posible gracias a un entramado que combina el aporte de fundaciones, empresas, donantes particulares y el Estado. Equipos interdisciplinarios conformados por docentes, fonoaudiólogos, psicopedagogos y bibliotecarios intervienen en cada caso, diseñando un plan educativo personalizado. La propuesta contempla también el bienestar del cuerpo docente, con estrategias para evitar el desgaste y promover una cultura profesional sostenida en el reconocimiento y la motivación.

Los resultados evidencian el impacto del modelo: el 85% del alumnado se desempeña en niveles satisfactorios o avanzados en lengua, y el 75% en matemática. La tasa de deserción es del 0%, más del 80% de los egresados accede a estudios superiores o empleos formales y la asistencia promedio se mantiene por encima del 80%. Además, el 94% de las familias participan de manera activa en los talleres.

“El reconocimiento de T4 Education nos llena de orgullo”, expresó el padre Juan Pablo Jasminoy, fundador y director general del Colegio Madre Teresa. “La categoría ‘Superar la adversidad’ resume el espíritu de nuestra tarea educativa gratuita especializada en contextos de pobreza extrema. Comprobamos que las oportunidades educativas contextualizadas son el camino concreto de inserción social, educativa y laboral para quienes viven en situación de gran vulnerabilidad”.

Un modelo pedagógico que rompe el aislamiento

En la región rural de Piedrabuena, en Tucumán, la Escuela Media Gobernador Piedrabuena encontró una manera de desafiar la fragmentación y el rezago escolar. Allí, donde el trabajo infantil y la discontinuidad educativa eran frecuentes, la escuela logró construir una comunidad a través del modelo de aprendizaje por proyectos, con fuerte énfasis en el acompañamiento personalizado.

Gracias a su alianza con la Fundación Cimientos, la escuela implementó el programa Futuros Egresados, que brinda tutorías y seguimiento individual a cada estudiante. El abordaje va más allá del contenido académico: se trabaja sobre habilidades socioemocionales, planificación de la trayectoria luego de la secundaria, y se promueve la participación activa en iniciativas vinculadas al territorio.

El enfoque tuvo un impacto inmediato: la matrícula creció de 67 a más de 200 estudiantes, la tasa de aprobación es del 78%, y el 98% completa su recorrido dentro de la misma institución. Además, el 70% de los egresados ya tiene definido qué carrera seguirá. Para muchos de ellos, esta es la primera experiencia de escolarización completa en su familia.

El modelo también recupera el valor de los saberes comunitarios. Los estudiantes trabajan sobre temas relevantes para su contexto —como violencia, seguridad digital o medio ambiente— y desarrollan proyectos que rescatan el patrimonio cultural local. Uno de los más destacados es la radio escolar, gestionada en su totalidad por los estudiantes, que funciona como un espacio de comunicación, aprendizaje y apropiación de la voz pública.

“Este reconocimiento significa que nos miraron y valoraron nuestro trabajo, lo cual es muy emocionante para toda la comunidad”, dijo Nancy Gómez, directora de la escuela. “El rol de nuestra institución es ayudar a los chicos desde un lugar de acompañamiento genuino, donde participar sea una experiencia cargada de felicidad. Queremos dejar huellas que ni el tiempo ni las adversidades borren”.

Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos, afirmó: “Esta escuela muestra que es posible una educación con sentido. Hay entusiasmo por aprender, compromiso docente y un esfuerzo por vincular el aprendizaje con el mundo productivo local. Experiencias como esta marcan la diferencia y abren caminos que pueden ser replicados en otras zonas del país”.

Escuelas argentinas con impacto global

Las World’s Best School Prizes no son solo una distinción: también abren puertas. Desde T4 Education explicaron que el eje de sus premios está puesto en la llamada “currícula oculta”: aquellos aspectos de la vida escolar que no figuran en los programas oficiales, pero que resultan determinantes para el bienestar, el aprendizaje y la construcción de ciudadanía. “Estos premios buscan visibilizar y elevar a comunidades educativas que están haciendo un trabajo extraordinario, desarrollando modelos que vale la pena conocer, aprender y replicar. También funcionan como un llamado de atención a las autoridades, para que vean lo que realmente está ocurriendo dentro de las escuelas”, señalaron a este medio.

“En T4 concebimos estos premios como una contribución concreta a la mejora de la educación desde la perspectiva de las escuelas, generando un cambio que va de abajo hacia arriba: visibilizando buenas prácticas, democratizándolas y empoderando a las comunidades educativas a través del mecanismo de un premio”, agregaron.

Sobre la participación en el World Schools Summit, aclararon que el anuncio de los ganadores se realizará en octubre durante una ceremonia virtual. Si bien aún no está confirmada la asistencia presencial, tanto los finalistas como los ganadores serán invitados al encuentro internacional previsto para noviembre en Abu Dhabi.

La organización, fundada por el británico Vikas Pota, promueve una red global de escuelas y educadores comprometidos con el cambio. “El mundo enfrenta desafíos enormes: inteligencia artificial, pobreza, conflictos, cambio climático. Nunca fue tan urgente construir una educación centrada en las personas”, sostuvo Pota. “En escuelas como la Media Gobernador Piedrabuena y el Colegio Madre Teresa encontramos esperanza, innovación y compromiso. Son instituciones que inspiran, y de las que el mundo entero puede aprender”.

