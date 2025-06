El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, hizo un duro análisis del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En diálogo con Splendid AM 990, calificó el día como “un día gorilazo” y aseguró que lo que se está viviendo en Argentina “no es un estado de derecho, sino un régimen de no derecho”.

Desde el inicio de la conversación, Zaffaroni fue tajante: “Esto no es justicia, es política pura. Es una decisión política redactada por secretarios, no por jueces. Los tres jueces de la Corte que firmaron el fallo -a los que llamó ‘el triunvirato’- nunca fueron jueces antes, no leyeron más derecho procesal desde que salieron de la facultad, y no redactaron el fallo, sino que simplemente pusieron el dedo para firmarlo. Lo hicieron el día que les dijeron que lo hicieran. No fue casual, fue deliberado”.

Víctima de lawfare

Para el jurista, el objetivo es claro: “Excluir a Cristina de la competencia electoral. La proscriben como ya hicieron en otros momentos de nuestra historia. Pero en el intento de sacarla del juego la están convirtiendo en una víctima. Y una víctima que despierta al movimiento nacional y popular. Puede que al gobierno esto no le convenga”. Y agregó: “Cristina viene siendo víctima de lawfare desde hace tiempo. Esto es un ejemplo descarado del lawfare, como el caso de Lula, Correa o Evo Morales. El mecanismo es el mismo: causas judiciales larguísimas, pruebas sin evaluar, fallos dictados sin fundamentos reales, sino con frases vacías como ‘sin dudas’ o ‘indudablemente’, y fiscales que dicen ‘yo creo’ en lugar de presentar evidencia concreta. Así funciona el lawfare”.

Zaffaroni explicó que esta no es solo una vulneración al derecho individual de Cristina Fernández de Kirchner, sino una amenaza al derecho colectivo del pueblo argentino: “Acá no está en juego solamente el derecho de Cristina a ser electa, sino el derecho de todos los argentinos a poder votarla o no votarla. Y si se lo hacen a ella, nos lo pueden hacer a cualquiera. Eso es lo grave. Hoy la justicia no garantiza nada. ¿A quién le reclamamos nuestros derechos si los organismos judiciales están cooptados? Estamos en un régimen de no derecho”.

Respecto al contenido del fallo, el ex juez expresó su indignación: “¿Cómo puede decirse que no hay parcialidad cuando los jueces de la causa visitan y juegan al pádel con el principal enemigo político de la persona que están condenando? ¿Qué más falta para demostrar parcialidad? ¿Qué se acuesten con ella en la misma cama?”. También consideró que el fallo no tiene gravedad institucional para los jueces, lo cual le parece una aberración: “Condenar a una persona que fue dos veces presidenta y vicepresidenta, y que es líder del principal partido opositor, sin considerar que eso tiene gravedad institucional, es una barbaridad”.

Solución política

Sobre las posibilidades judiciales para revertir la proscripción, fue pesimista: “Hay que hacer todo lo que se pueda. Acudir a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana. Pero en el corto plazo no hay chances de que prospere nada. Cristina no podrá ser candidata este año. El sistema judicial argentino no le da esa posibilidad. La única solución es política, no jurídica”.

Consultado sobre un eventual indulto por parte del presidente Javier Milei, Zaffaroni respondió: “Desde lo legal, podría hacerlo, aunque hay restricciones constitucionales en casos de corrupción. Pero Milei no lo va a hacer, eso es evidente”. También cuestionó la idea de que el gobierno esté ajeno al fallo: “Pueden decir que es una decisión de la Justicia independiente, pero todo el contexto político muestra que esto fue armado con complicidad. Y desde el punto de vista estratégico, hasta les juega en contra: en lugar de enfrentarla en las urnas, la están convirtiendo en mártir y están unificando al peronismo”.

Zaffaroni fue aún más duro con el sistema institucional argentino: “Argentina es el único país del mundo con una Corte Suprema que funciona como un triunvirato. No hay control de constitucionalidad, no hay casación nacional. Cada juez hace lo que quiere. Esto es una anarquía jurídica. Y sobre esa anarquía, se apoya este régimen, que no es una república, sino una fachada democrática con instituciones devastadas”.

Peronismo inmortal

Sobre las consecuencias sociales y políticas de este fallo, fue contundente: “Han despertado al peronismo. Querían sacar de juego al movimiento nacional y popular, pero van a lograr lo contrario. Desde el bombardeo del 55 están tratando de eliminar al peronismo. No pudieron antes, no van a poder ahora. El peronismo es inmortal, porque expresa algo más profundo que un partido: es un sentimiento nacional, de soberanía, de defensa de la patria. Y esta embestida judicial, mediática y económica no es más que una forma de colonialismo financiero”.

Finalmente, reflexionó sobre el futuro: “Este régimen va a terminar. Como terminó la tablita de Martínez de Hoz, como terminó el plan Cavallo. El final ya está escrito. Pero tenemos que pensar cómo vamos a reconstruir lo que queda del país cuando esto se derrumbe. Porque no se puede seguir sin un Poder Judicial independiente, sin instituciones serias, sin república”.

Consultado sobre una posible detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que espera que “no cometan la indignidad de mostrarla como hicieron con Amado Boudou, disfrazándola, humillándola. Ojalá les quede un poco de dignidad para evitar eso”.

Zaffaroni no habló con la vicepresidenta en las últimas horas, pero dejó en claro su apoyo: “No tiene sentido llamarla solo para caretear. Ella sabe cuál es mi posición. Y si me necesita, voy a estar”.

En conclusión, Zaffaroni no solo defendió a Cristina Fernández de Kirchner, sino que trazó una severa radiografía del estado de derecho en Argentina, que, según sus palabras, ya no existe. Y alertó que, detrás de este fallo, no solo se proscribe a una persona, sino que se disciplina a todo un pueblo.

