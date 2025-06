La Justicia rechazó un pedido de la defensa de Cristina Kirchner sobre los lugares de detención

Mentras el Partido Justicialista dirime la movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner - a realizarse el próximo miércoles 18 de junio - la Justicia rechazó el pedido de la defensa de la líder peronista para conoces cuáles son los posibles sitios de alojamiento en instalaciones bajo custodia de las fuerzas federales.

Por el momento, Cristina deberá presentarse el próximo miércoles en Comodoro Py para quedar detenida, tras la ratificación de su condena en la Causa Vialidad por parte la Corte Suprema, por la que la expresidenta afrontará 6 años de prisión y una inhabilitación de por vida para acceder a cargos públicos. Sin embargo, en un contexto plagado de incertidumbres, la Justicia avanza en la definición de la Resolución que podría otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

La decisión judicial que podría evitar la presentación

Según señalaron fuentes judiciales a Ámbito, en el Tribunal Oral Federal 2 no descartan la posibilidad de que Cristina Kirchner no tenga que presentarse personalmente en Comodoro Py, siempre y cuando el pedido de arresto domiciliario que formuló su defensa sea aprobado antes del miércoles, fecha límite estipulada por la Justicia para que la expresidenta se concurra para comenzar a cumplir su condena. Aunque no se trata de una hipótesis confirmada, tampoco se descartó de forma definitiva.



De otorgarse ese beneficio, la exmandataria cumpliría su condena en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Monserrat - que ya fue aprobado para ser el domicilio dónde se cumpla la condena -, sin necesidad de trasladarse al edificio judicial. En definitiva, si se concede el pedido de arresto domiciliario antes del plazo establecido, no se exigiría la presencia física de la expresidenta para formalizar la detención, confirmaron las mismas fuentes judiciales.

La Justicia rechazó el acceso a un informe

Paralelamente, el tribunal rechazó un pedido de la defensa de la expresidenta que solicitó acceder al informe del Ministerio de Seguridad Nacional sobre los posibles sitios de alojamiento en instalaciones bajo custodia de las fuerzas federales.

El rechazo se sustentó en que el movimiento de internos en el sistema penitenciario tiene carácter confidencial. Así lo establece el Boletín Público Normativo N°188 del año 2023, en su Anexo II, donde se encuentra el “Manual de Procedimientos de la Dirección de Seguridad y Traslados”.

De este modo, Cristina Kirchner no pudo conocer de antemano los lugares donde podría ser alojada en caso de que se rechace su pedido de prisión domiciliaria. La definición sobre su situación podría conocerse antes del miércoles, lo que evitaría su comparecencia ante el tribunal y alteraría el cronograma político previsto.

Convocan a una marcha para acompañar a Cristina Kirchner hacia Comodoro Py

Cristina Fernández de Kirchner se presentará el próximo miércoles en Comodoro Py para quedar detenida, tras la ratificación de su condena en la Causa Vialidad. La noticia desató una fuerte movilización y múltiples convocatorias para acompañarla a pie desde su domicilio en Constitución hasta los tribunales.

Desde distintos espacios políticos y sociales comenzó a circular un flyer oficial que llama a concentrarse ese día en la esquina de San José y Humberto 1°, bajo la consigna: “Argentina con Cristina. Vienen por ella, vamos con ella”.

La convocatoria fue decidida en una reunión clave que mantuvieron este viernes en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu, autoridades del partido, representantes de la CGT, la CTA y otra organizaciones políticas y sindicales.

Con información de Ámbito