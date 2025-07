El Gobierno colocó $9 billones en bonos con tasas de hasta el 65,3% anual para cubrir vencimientos

Con tasas de hasta el 65,3% anual, el Ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo, colocó unos $9 billones de letras y bonos, en el marco de la última licitación del mes en la que vencían más de $11 billones. El resultado permitió cubrir el 76% de los compromisos, ya que el mercado solo presentó ofertas por unos $400.000 millones por encima del monto finalmente adjudicado.

De ese modo, el Tesoro logró cerrar un mes bastante complicado en materia de volatilidad, a partir de la decisión de dejar emitir las LEFIS, que servían para atender la liquidez diaria de los bancos.

Según informó la Secretaría de Finanzas, en la licitación se adjudicaron principalmente instrumentos a tasa fija en pesos, tanto LECAP como BONCAP, con rendimientos efectivos mensuales que oscilaron entre el 3,51% y el 4,28%, lo que equivale a tasas anuales de entre 51% y 65,3%. En decir, el Gobierno convalidó un premio extra de "entre 22 y 50 puntos básicos" en los instrumentos más cortos (agosto-septiembre), con relación a las tasas del mercado secundario, estimaron desde PPI.

La mayor colocación fue para la LECAP con vencimiento el 15 de agosto (S15G5), que captó $3,732 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) del 4,28%, equivalente a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 65,33%.

Le siguieron los títulos con vencimiento el 28 de agosto (S29G5), por $2,449 billones a una TEM del 4,02% (60,54% TIREA), y al 12 de septiembre (S12S5), por $1,420 billones al 3,75% mensual (55,47% TIREA).

En tanto, se colocaron $428.000 millones en la LECAP al 30 de septiembre (S30S5), con una tasa del 3,51% mensual (51,26% anual), $274.000 millones en la del 17 de octubre (S17O5) al mismo rendimiento, y $550.000 millones en la del 31 de octubre (S31O5), con una TEM del 3,55% (51,99% TIREA).

Por fuera de las tasas fijas, se colocaron apenas $117.000 millones en un bono ajustado por CER con vencimiento el 30 de octubre de 2026 (TZXO6), con una tasa real del 16,24% anual.

En cuanto a los títulos dólar linked, tres series quedaron desiertas (con vencimiento el 29 de agosto, 30 de septiembre y 31 de octubre), y solo se adjudicaron $53.000 millones en el bono con vencimiento el 15 de diciembre (TZVD5), a una tasa del 5,54% anual.

Última licitación del mes: la mirada del mercado

Al respecto, el economista de Romano Group, Salvador Vitelli destacó que "el 83% de lo captado por el Gobierno fue a través de las LECAP cortas".

Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, indicó que “el resultado fue bastante favorable para el Tesoro y representó una gran oportunidad para los inversores que pudieron ingresar, ya que se convalidaron tasas muy atractivas en términos reales". "Además, el nivel de rollover fue sólido, lo que refuerza la confianza del mercado en estos instrumentos”, sostuvo.

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, expresó que la licitación "fue muy positiva para el Gobierno ya que la licitación de los dólar linked quedó desierta casi en su totalidad", ya que el mercado "no busca cubrirse ante una potencial devaluación al no ver que eso ocurra en el corto plazo al menos".

"El mercado ve una suba de tasas (LECAPs pagando 4,28% TEM las más cortas y 3,55% TEM las más largas), lo que haría bajar el dólar o al menos mantenerse en el rango de $1.250/$1.300. Es por eso que vemos un muy probable retroceso del tipo de cambio en los próximos días, yendo hasta niveles de $1.250 por bajo apetito de inversiones en moneda dura", completó Lazzati.

Pero si se observa desde el nivel de tasas que está convalidando el Gobierno, el analista Christian Buteler advirtió: “El último día que se colocaron LEFIs, la tasa de referencia del mercado era del 29%; hoy es del 65%. Algo evidentemente salió mal”. Para el especialista, este salto en los rendimientos refleja un giro en la estrategia oficial que podría tener consecuencias en la dinámica de deuda en pesos.

En ese sentido, Leo Anzalone del CEPEC, señaló que "con tasas reales de hasta +20%, uno esperaría ´rollover´ pleno, pero no". "El 24% no renovado refleja cautela y liquidez en aumento. Parte tiene explicación técnica: en agosto suben encajes y $1,7 billones no se reinvirtieron por ese motivo", explicó.

“La estrategia oficial parece estar enfocada en absorber la mayor cantidad posible de pesos, incluso convalidando tasas altas, con el objetivo de contener la presión sobre el tipo de cambio y sostener la pax cambiaria en plena transición electoral”, comentó Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones.

Según el analista, la decisión de aceptar menor renovación y pagar rendimientos tan elevados refleja el dilema del Gobierno entre sostener el equilibrio monetario y evitar tensiones cambiarias. No obstante, advirtió que esta dinámica podría tensionar el perfil de vencimientos si no se logra revertir el deslizamiento de tasas. “El esquema de tasa endógena continúa generando alta volatilidad, y los bancos, incómodos por la falta de una ventanilla diaria de liquidez, exigen retornos cada vez más altos para mantenerse posicionados en LECAP”, concluyó.

Con información de Ámbito