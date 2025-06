En el Museo de la Tolerancia, Javier Milei recibió hoy el Premio Nobel Judio que le entregó la prestigiosa fundación Genesis Prize. Es la primera vez que este galardón se concede a un jefe de Estado.

Se trata de una distinción que ya fue recibida por Michael Bloomberg, Barbara Streisand, Ruth Bader Ginsburg, Steven Spielberg y Natalie Portman.

Milei llegó a la ceremonia junto a Karina Milei -secretaria General de la Presidencia- Gerardo Werthein -canciller- y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

“Me han comentado que es la primera vez que le otorgan este premio a un no judío”, señaló el jefe de Estado en el discurso que pronunció cuando agradeció el reconocimiento. “Permítanme citar a (Jorge Luis) Borges: ‘Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos. Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío’. Y vaya que es así...”, remató.

La fundación Genesis Prize concede al ganador un millón de dólares, que Milei donará para poner en marcha un campaña de lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en América Latina.

En este contexto, la Fundación destinará los fondos a financiar un programa de integración entre Israel y América Latina que se llamará “Acuerdos de Isaac”, en homenaje a los “Acuerdos de Abraham”, que implicaron un fuerte acercamiento diplomático entre el estado israelí ciertos países árabes.

La iniciativa que se respaldará con la donación millonaria de Milei propone un acercamiento entre Israel y las democracias regionales que comparten valores comunes vinculados al libre comercio, la innovación y la vigencia de derechos constitucionales.

“Debemos poner fin al aislamiento de Israel en el escenario internacional, y junto con el presidente Milei, comenzaremos en América Latina para hacer realidad el sueño de los Acuerdos de Isaac”, sostuvo Stan Polovets, cofundador y presidente del Premio Génesis.

Y completó: “Queremos alentar a los países de América del Sur y Central a seguir el ejemplo de Argentina: fortalecer los lazos económicos y diplomáticos con Israel, votar junto a Israel en las Naciones Unidas, cooperar en materia de seguridad y promover reformas democráticas basadas en el libre mercado en toda la región”.

El premio a Milei es un reconocimiento a su perspectiva global. Al conceder el Premio Nobel Judío -como lo caracterizó la revista Time-, el comité de la Fundación evalúo la posición presidencial respecto a Israel, su condena al terrorismo financiado por Irán y su compromiso para juzgar a los responsables de los ataques a la embajada israelí en Buenos Aires y la AMIA.

Horas después que termine la ceremonia en el Museo de la Tolerancia, Milei recibirá en el hotel King David a Benjamín Netanyahu para firmar el Memorando de la Democracia y la Libertad.

Es un hecho atípico que el premier israelí firme acuerdos bilaterales en un hotel cinco estrellas muy cerca del Muro de los Lamentos, y por eso hoy el King David apareció custodiado como si fuera una fortaleza.

En el lobby del hotel se desplegaron dos detectores de metales, había agentes de seguridad y perros entrenados que olfateaban a los turistas y sus equipajes. La ceremonia ocurrirá adonde se sirve el desayuno, reconocido por su abundancia en dátiles y un inolvidable arenque ahumado.

El texto del Memorándum a favor de la democracia y la libertad fue elaborado entre el canciller Werthein y el embajador Wahnish, quien negoció su versión final con la Oficina del Primer Ministro, acorde a las instrucciones directas de Milei.

Se trata de un convenio diplomático que fortalece la alianza geopolítica entre Argentina e Israel por su defensa de la democracia y la libertad.

Y en su primera palabra -Memorando- Milei encripta un concepto político que implica un cuestionamiento directo a Cristina Fernández de Kirchner y su decisión de suscribir con Irán un memo destinado a cerrar la causa AMIA y evitar la condena a los terroristas financiados por Teherán.

El jefe de Estado siempre tiene presente los dos ataques fundamentalistas que sufrió la Argentina a fines del siglo pasado. Y así sucedió durante el discurso que pronunció ayer en el Parlamento israelí (Knesset).

“Los argentinos supimos vivir el terrorismo en carne propia durante los atentados en la AMIA y la embajada de Israel. El 7 de octubre se cobró más de 1200 vidas y 251 personas secuestradas, entre las que había 21 ciudadanos argentinos. Todavía están 4 argentinos. Seguiremos exigiendo su liberación inmediata e incondicional“, sostuvo Milei en la Knesset.

Cuando concluya la firma del Memorando, el presidente se moverá rumbo al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Allí abordará el avión oficial que lo llevará a Madrid (España), ultima escala de la gira oficial.

Con información de Infobae