La condena a CFK tuvo su espacio en la Cámara de Diputado salteña

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados salteña, algunos legisladores se pronunciaron por la ratificación de la condena por la causa Vialidad a la expresidenta Cristina Kirchner.

La primera en tomar la palabra fue la libertaria Griselda Galleguillos, quien aseguró que el hecho demuestra que “en Argentina nadie está sobre la ley”.

Para la diputada, no se trata de persecución política, sino que es una condena luego de un tiempo prolongado de investigación, por lo que – consideró – “la Justicia es lenta, pero podemos creer en ella”.

“Aquí está triunfando la democracia. No queremos más corrupción, no queremos más políticos que se enriquezcan”, disparó Galleguillos, y añadió que la condena no debe quedar solo en CFK, sino que todo su entorno debe ir preso.

Concluyendo, la libertaria aseguró que se trata de un “día glorioso donde se celebra la democracia”.

“Sigamos creyendo en un país donde la ley no distingue apellidos ni partidos políticos”, finalizó.

En tanto, el diputado Luis Mendaña consideró que el fallo de la Corte es netamente político y que se basa en un juicio “plagado” de irregularidades, donde no hubo un proceso normal y no se le dio la oportunidad a la expresidenta de hacer uso de su derecho a defenderse.

“Es una aberración de la Corte de la Nación, una adicta al gobierno de turno. Cada vez que hay elecciones, la Justicia va sobre los derechos constitucionales de las personas”, sostuvo el legislador.

Según su parecer, el gobierno nacional maneja a la Corte “a su antojo”, pero advirtió que no es el primero que lo hace ya que, indicó, va tejiendo alianzas con el partido que dirija el Estado en ese momento.

“Es verdad lo que dice la expresidenta de que tenemos un partido judicial. No es creíble la ratificación de la condena, está plagado de irregularidades”, sentenció Mendaña.