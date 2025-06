Siguen las protestas en el Garrahan pese al anuncio de un aumento del 60%

Luego del anuncio de aumento salarial por parte de las autoridades del Hospital Garrahan, los médicos residentes marchan al Obelisco a la espera de que se formalice el monto al que consideran “insuficiente”.

Según adelantaron, los sueldos de esos profesionales pasarán a ser de $1.300.000 a partir del 1° de julio, pero todavía no se hizo efectivo y los trabajadores decidieron manifestarse en el centro de la ciudad de Buenos Aires con la convocatoria “Noche de velas”.

Ayer, en medio del conflicto salarial y el paro por tiempo indefinido, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que dará un aumento de más de 60%. Actualmente, los empleados de ese hospital cobran menos de $800.000 por 68 horas semanales.

“Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos", manifestaron en un comunicado.

“Gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios, se otorgará a los residentes del Hospital un aumento que elevará sus ingresos en torno a $1.300.000 a partir del 1° de julio", expresaron.

Sin embargo, los médicos sostienen que todavía no recibieron una comunicación oficial, pero además que ese incremento no es suficiente, por lo cual volvieron a reclamar una recomposición salarial en las calles.

“Lamentamos profundamente las vías de comunicación y los términos elegidos por los organismos que nos representan como ciudadanos. Sostenemos que la manera de resolver este conflicto es mediante mesas de diálogo con propuestas concretas a corto y a largo plazo”, señalaron a través de un comunicado los residentes que llevan adelante el paro.

También cuestionaron la decisión del Gobierno de echar a todos aquellos que sigan con la medida de fuerza. “El Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”, habían advertido desde la cartera, y advirtieron: “Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política. Quien no asiste, afuera”.

Con información de TN