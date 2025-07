A botellazos atacaron a la modelo argentina que fue acusada de racismo en México

La modelo y actriz argentina acusada de racismo en México vivió un mal momento al ser agredida a la salida de una audiencia judicial.

Ximena Pichel, radicada en aquel país hace varios años, fue atacada por manifestantes que la esperaron a la salida de su declaración en la causa por lanzar insultos racistas a un agente de tránsito.

“Lady Racista” -como fue apodada tras el incidente- salió de prestar declaración en la causa y se encontró con un grupo de personas que le recordó sus agresiones al agente. Antes de que los periodistas que también la esperaban pudieran pedirle testimonio, la modelo fue atacada con botellas de agua.

“¡Vuélvete a tu país!“, ”¡Aquí no te queremos!“, fueron algunos de los reclamos que Pichel escuchó en esos segundos entre que abandonó el edificio de justicia y se subió a un auto que la esperaba en la calle. Los manifestantes también arrojaron botellas contra el vehículo.

Los insultos de “Lady Racista” a un agente de tránsito

A principios de mes, se viralizó un video que exhibía una discusión entre Pichel y un policía en Ciudad de México. Las imágenes mostraron completamente alterada y lanzando insultos racistas contra el oficial.

“No me estés insultando, pinche negro, no me estés insultando, culero”, se escucha gritar a la mujer, de 44 años.

Enseguida el agente de tránsito le respondió: “Hasta racista eres”. Ella, cada vez más desencajada, contestó: “Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

La situación no terminó allí. Durante varios segundos, Pichel continuó: “Odio a los p... negros como tú, culeros, porque negros está bien, ¿pero culeros? Los odio".

Luego de esta situación, la modelo se subió al auto y se retiró del lugar. La secuencia generó una ola de repudio en las redes sociales.

La investigación estableció que todo comenzó por el incumplimiento de una norma de tránsito que, posteriormente, desencadenó la discusión con el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El efectivo había intentado colocar el sistema de “araña” en su vehículo, que permanecía estacionado en avenida Tamaulipas, en colonia Hipódromo, Condesa. Esto desencadenó la furia de Pichel, que enseguida comenzó a lanzar insultos racistas.

Quién es la modelo argentina acusada de racismo en México

En un primer momento, mientras el video era replicado con fuerza en las redes, se desconocía quién era la protagonista y se la apodó como “Lady Racista”.

Sin embargo, el misterio no duró mucho y los usuarios rápidamente descubrieron que se trataba de una modelo argentina radicada en México hace muchos años.

En TikTok, Pichel se promociona como cantante y actriz. Se destacó en algunas participaciones en la telenovela Entre el amor y el deseo (2010) de la TV Azteca, que tuvo como protagonistas a Lorena Rojas y Víctor González.

Además, participó en campañas publicitarias para marcas reconocidas.

Su actividad más reciente en televisión fue en 2012, aunque en los últimos años no se le conocieron otros trabajos.

