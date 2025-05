La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no descartó ser candidata en las elecciones legislativas: "Participaré si se da, uno tiene que colaborar con este cambio". La funcionaria dijo que aceptaría competir en octubre, al plantear que tiene "convicción total" en ocupar el cargo que el Gobierno considere que sea "el más adecuado".

Bullrich dijo inicialmente, en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre una eventual postulación: "Hago una tarea importante, la seguridad compleja, el crimen organizado. Prefiero no opinar, lo que hago es trascendente, no es algo que piense, en qué lugar pensaremos qué es lo mejor para aportar. Todavía no lo sé, cuando uno piensa en un lugar se desconcentra".

Aunque luego la ministra de Seguridad no descartó ser candidata en las legislativas: "Uno tiene que colaborar con este cambio en donde el equipo considera que es el más adecuado. Participaré si se da, de eso tengo una convicción total, veremos".

Bullrich además destacó la victoria de La Libertad Avanza en las legislativas porteñas: "La construcción de LLA con un gran aporte de gente que viene del PRO tuvo una victoria muy contundente. Fue un elemento ordenador para saber quién es quién y cómo se ordena el futuro de una fuerza que tiene que apoyar con todo el cambio que se viene".

Con información de TN