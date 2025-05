El Senado abre el debate para reformar la Corte y la Auditoría General

En simultáneo al debate en la Cámara de Diputados para reformar la Auditoría General de la Nación (AGN), el Senado inició el debate en plenario de comisiones para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia y el esquema de integración órgano auditor.

Entre los proyectos de reforma del máximo tribunal, se incluyen tres líneas temáticas: ampliación de miembros de la Corte (Romero pidió pasarla de 5 jueces a 7, Silva propuso aumentarla a 9, Sapag planteó llevarlo a 15); paridad de género (Crexell, Giménez, Silva, Fama, Vigo y Sapag); y distribución de los magistrados en cinco regiones federales, que no puedan tener más de dos representantes cada una (Silva). Actualmente, solo tres jueces componen la Corte: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Este año, el Senado rechazó los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Desde Casa Rosada, explicitaron su postura para este medio: "No queremos ampliar nada". Su intención es prorrogar cualquier tipo de discusión hasta después de las elecciones, en consonancia con la única intervención de un senador libertario en el encuentro, el riojano José Luis Pagotto, quien pidió una convocatoria exhaustiva de invitados para "escuchar todas las campanas". Esa postura contrasta con el impulso que le da a la reforma uno de sus habituales aliados, Juan Carlos Romero, destacado por el titular de la bancada peronista -José Mayans- durante su intervención en la jornada. No hubo participación de miembros del bloque del PRO.

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), reconoció ante la prensa que realizarán ronda informativa de especialistas y que, entre ellos, citarán a funcionarios del Poder Ejecutivo. "Esto los involucra directamente", definió y anheló obtener alguna sanción pronto: "Ojalá sea este año". Los legisladores de Unión por la Patria consultados expresaron su falta de optimismo para conseguir aprobación en sesión en este 2025.

Auditoría General de la Nación

Desde marzo, la AGN cuenta sólo con su titular: su titular, Juan Manuel Olmos. Sin embargo, no fueron designados los seis auditores generales pertenecientes a los tres representantes de cada Cámara. En Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales debate una iniciativa del Gobierno que apunta a modificar el origen de estos miembros, para que cuatro provengan de Diputados y dos del Senado. Asimismo, proponen que la dirección de la AGN -que constitucionalmente es designada por el partido opositor mayoritario- sea consensuado con mayorías en el Senado a partir de una terna de candidatos, de un modo similar a como se eligen los jueces.

"¿Quién va a votar eso acá?", ironizó el salteño Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas) que envió un proyecto para conservar la actual composición del organismo pero modificando la duración de sus mandatos: pasarlo de 8 a 4 años. Hay coincidencias con el peronismo en este último punto, pero un sector mayoritario difiere en el número de miembros de la AGN: de los seis actuales, buscan ampliarlo a ocho. En contraposición, Sergio Leavy (Unión por la Patria) pide que sean dos representantes por Cámara.

Desde el radicalismo plantearon la necesidad de definir los miembros de la AGN antes de concretar una reforma. "Hace más de 30 días que este Senado está con demora. [...] El día de mañana vamos a tener un DNU en donde se modifica la forma en cómo se integra la AGN y la duración de los mandatos", intervino el fueguino Pablo Blanco. "El Ejecutivo tiene la tarea de tener un Presupuesto, que no tenemos, y que los controle la oposición como corresponde. Cuando ellos sean oposición, que ellos formen parte del control. ¿Qué tienen que ocultar? Ellos dicen ser dueños de querer auditar todo, pero cuando tienen que brindar las herramientas para auditar, no te las brindan", agregó.

Senado debatió reformar la Corte Suprema

En sus intervenciones, el peronismo hizo hincapié en la necesidad de reforma ante la mirada social sobre la Justicia. “El Poder Judicial tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. [...] Nosotros, el Poder Legislativo, tenemos parte de la solución”, planteó el formoseño José Mayans, mientras que la neuquina Silvia Sapag se refirió a la movilización de jubilados en las inmediaciones del Congreso: "No hay un solo juez que los defienda. Vemos miércoles a miércoles lo que pasa con ellos; entonces es muy difícil creer que en nuestro país existe un poder que imparte justicia".

A su turno, el radicalismo buscó evitar cualquier registro de oportunismo político, lo que quedó expreso en la postura de su presidente de bloque, el correntino Eduardo Vischi: "Tenemos que dar el debate para resolver los problemas institucionales que tiene la Argentina en general, pero que no sea para resolver problemas políticos". "Últimamente este Senado se está juntando en las reuniones de comisiones para tratar temas que solo le importan a la clase política, y hay muchos otros temas importantes que tienen que ver con la necesidad de la gente y no se tratan", dijo previamente Pablo Blanco.

Finalmente, la rionegrina Mónica Silva hizo hincapié en la necesidad de cupos en el máximo tribunal: "La Corte no puede seguir funcionando si no hay una mirada del género femenino porque es sumamente perjudicial para la sociedad en su conjunto". "Las provincias tienen mucho que decir sobre cómo se imparte justicia y por lo tanto la Corte debería tener una composición federal que hoy no tiene porque no lo contempla", sostuvo.

Con información de Ámbito