Campaña Nacional por el aborto legal: reclaman falta de insumos y “dilatación” en la interrupción voluntaria

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Lesbianas, Trans y No Binaries, este miércoles 28, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito celebró 20 años, con una jornada de lucha en la Plaza 9 de Julio.

“Logramos los anticonceptivos para no abortar, logramos la educación sexual integral como ley, lamentablemente no hay una decisión política que la cumpla. Y logramos el aborto legal seguro y gratuito, que en este momento se está dilatando, se nos están llevando a esperar momentos para esa interrupción voluntaria del embarazo y muchas veces es pasada las 14 semanas”, analizó la referente de la Campaña en Salta, Sofía Fernández.

En esa línea, reiteró el reclamo por la falta de medicación, preservativos y anticonceptivos, resaltando que Salta es “la tercera provincia en el país liderando las enfermedades de transmisión sexual”.

Fernández también refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei durante la presentación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham, en la que vinculó la caída de la natalidad con la legalización al aborto. “Nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres”, había señalado el mandatario.

“Lo que necesitan es trabajadores desde muy chicos para que alimenten este sistema capitalista y después sean consumidores en este sistema capitalista sin tener en cuenta el contexto, el buen vivir, la necesidad de un buen vivir, de una salud pública integral. Nos quieren hacer parir a lo Cuento de la Criada”, manifestó.

Y agregó: “También nosotras somos dueñas de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, incluso no criar, no maternar o no gestar, son proyectos de vida que tienen que ver con los distintos contextos sociales y económicos por los que atravesamos”.