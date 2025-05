Luis Caputo salió al cruce de Ricardo Darín, quien en la mesaza de Mirtha Legrand dio a entender que las últimas políticas económicas perjudicaron a gran parte de los argentinos y también lamentó que una docena de empanadas cueste 48 mil pesos.

“Terrible lo de Darín, una sorpresa, me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”, sostuvo el ministro de Economía en La Nación +.

Y agregó: “Todo bien si puede comprar empanadas en Mi gusto o Don julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito”.

Luego, afirmó que el protagonista de El eternauta es quien parece alejado de la realidad que atraviesan los argentinos: “Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, ‘Mirtha, los autos salen 200.000 dólares, la gente no puede comprar su Porsch”.

“Ricardo, quedate tranquilo que la gente come empanadas ricas por $16.000″, remató.

Qué había dicho Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand

Durante su visita a La Noche de Mirtha (eltrece), Ricardo Darín ironizó sobre la situación que atraviesa la Argentina.

“Fantástico, la veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, respondió el invitado cuando la diva le preguntó cómo veía al país.

Y agregó: “No entiendo nada. Me llama un poco la atención lo de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando”.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!”, analizó.

Por último, insistió en su visión de que la mirada del Gobierno no va en sintonía con lo que atraviesa la gente. “No entiendo, hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, concluyó.

