Russo no habló de su futuro en San Lorenzo y crecen los rumores con Boca

Luego de la derrota por 1-0 ante Platense en la semifinal de los playoffs del Torneo Apertura 2025, el director técnico de San Lorenzo, Miguel Ángel Russo, enfrentó los micrófonos en la conferencia de prensa pos partido .

Lejos de confirmar o desmentir los rumores que lo vinculan con una posible salida del club, Russo fue tajante: “Hoy, no voy a hablar de mi continuidad en San Lorenzo... no te voy a responder, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo lo diga y quiera, y cumpla con todo lo que tenga que pasar”.

Con esas palabras, el entrenador evitó dar precisiones sobre la supuesta negociación que hubo con Boca Juniors, pero dejó abierta la puerta a un futuro pronunciamiento.

El experimentado DT, que asumió el mando del equipo en un momento turbulento, también se refirió al duro golpe que significó la eliminación frente a Platense. “Hoy me invade la derrota y el dolor... el grupo, muchos chicos”, expresó con tono apesadumbrado, haciendo foco en el esfuerzo del plantel. Sobre todo, en los jóvenes del club.

Lejos de las polémicas mediáticas, fue claro sobre los rumores: “todo lo que digan de mí no lo escucho, te respondo así”.

A pesar del resultado adverso, Russo valoró el compromiso del equipo a lo largo del torneo. “Me quedo con un buen grupo que se superó mucho”, afirmó.

En el cierre de sus declaraciones, el técnico recordó un momento doloroso de su carrera que parece resonar en el presente: “Hoy es duro mantener todo, fijate que me pasó en Central... uno que tiró una piedra me arruinó todo. De ahí hasta después tuve un cambio muy grande”. La reflexión dejó entrever el desgaste emocional que puede generar el fútbol de alta competencia y la fragilidad de los procesos ante la presión constante.

El futuro de Russo en San Lorenzo sigue siendo una incógnita, pero lo cierto es que el técnico se marchó del estadio con la dignidad de quien defendió un proyecto con convicción y el respaldo de un grupo que, pese a la eliminación, dejó una imagen de lucha y entrega.

Con información de Noticias Argentinas