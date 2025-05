Brasil intenta reducir los daños económicos de la gripe aviar que redujo sus exportaciones

No parece haber paz para esta región ya azotada en mayo de 2024 por devastadoras inundaciones. Montenegro, que apenas se había recuperado de la catástrofe del año pasado, era célebre en todo el país por ser un municipio pionero en la producción avícola a vasta escala. El brote fue confirmado a finales de la semana pasada por el Ministerio de Agricultura de Brasil, que tomó inmediatamente las medidas exigidas por el Plan de Contingencia contra la Gripe Aviar del Sector Sanitario Nacional. Como resultado, se suspendió temporalmente la exportación de carne de pollo producida en todo el estado de Rio Grande do Sul, donde se habían sacrificado 26.537.584 pollos para el mercado nacional e internacional antes de la aparición del virus en mayo, según datos del Servicio Federal de Inspección del Ministerio de Agricultura. Según el ministerio, la suspensión temporal tiene como objetivo preservar la imagen del producto brasileño en el mercado internacional y acelerar el proceso de reanudación de las ventas en el extranjero una vez que la epidemia esté bajo control.

En cuanto a la granja donde se desarrolló el brote, fue inmediatamente desinfectada, sus animales sacrificados y se crearon barreras de contención a su alrededor. Sin embargo, se están investigando posibles focos de la enfermedad en otros lugares de Rio Grande do Sul y en otros estados brasileños como Ceará, Santa Catarina, Tocantins y Pará. Uno de los parques zoológicos de Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul, a unos 30 km de Porto Alegre, ha pagado un alto precio. Más de 100 aves han muerto a causa del virus. Para contener su propagación, las autoridades medioambientales y veterinarias crearon un grupo de trabajo para vigilar constantemente la salud de los supervivientes. El parque alberga más de 60 especies de aves, incluidos cisnes, patos, avestruces y especies amenazadas como el guacamayo azul. Según el Ministerio de Agricultura, el riesgo de infección humana por el virus de la gripe aviar es bajo “y, en la mayoría de los casos, se produce entre manipuladores o profesionales con contacto intensivo con aves infectadas, vivas o muertas”.

Unos 60 países, entre ellos China, la Unión Europea y Argentina, cuya frontera está a 620 km del foco, reaccionaron a la noticia del brote de gripe aviar en Brasil con la prohibición inmediata, total o parcial, de las importaciones de aves de corral procedentes del gigante latinoamericano. El Ministerio de Agricultura brasileño trató de tranquilizar a los mercados afirmando que está en contacto con las autoridades sanitarias de los países importadores para “proporcionar, de forma ágil y transparente, todas las informaciones técnicas necesarias sobre el caso”, según el comunicado oficial del ministerio. La suspensión causará a Brasil una pérdida de entre 100 y 200 millones de dólares, según las estimaciones del ministerio, mientras que para el presidente de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, aún no es posible cuantificar con precisión el perjuicio económico, “porque parte de las exportaciones se desviará a otros mercados. Lo que no se venda a China, por ejemplo, se destinará probablemente a la producción de harina para alimentos de animales domésticos”, declaró al diario O Estado de São Paulo. Además, países como Cuba, Bahrein y el Reino Unido están limitando el embargo únicamente al estado de Rio Grande do Sul. Según algunos economistas, las pérdidas podrían oscilar entre 500 y 1.000 millones de dólares, el equivalente a un mes de ingresos para el sector. También agrava la situación el aumento del 20% del precio del maíz, principal alimento de las aves de corral. Si no surgen nuevos casos en 28 días, como exige el protocolo, las exportaciones del gigante latinoamericano, especialmente a China, principal comprador de pollos, podrían reanudarse en 60 días, según cálculos del ministro de Agricultura, Carlos Fávaro. La rapidez se debe también a que el ciclo vital del pollo es corto; desde el nacimiento hasta el sacrificio transcurre una media de 40-45 días.

Durante veinte años, el virus H5N1 pareció haber desaparecido de Brasil, pero volvió a circular en 2023, contaminando solo pollos silvestres o de granjas familiares, pero nunca una granja comercial como ha ocurrido en los últimos días. “Pero no se puede subestimar el riesgo y siempre hay margen para un control más eficaz. La acción coordinada con los países vecinos, como recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es la mejor forma de contener la propagación del virus por el continente. Dada la importancia del sector para la economía brasileña, esta intervención es cada vez más urgente”, escribe en un editorial el diario O Estado de São Paulo.

Brasil representa cerca del 33% de la producción mundial de pollo. Por otro lado, China importa el 10% de la producción avícola brasileña, lo que representa un volumen de negocio mensual de 100 millones de dólares, según datos de 2024. El año pasado, Brasil exportó carne de pollo y derivados por valor de 9.740 millones de dólares (equivalentes a 55.320 millones de reales), según datos de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC). En promedio, esto equivale a 811,81 millones de dólares por mes (aproximadamente 4,6 mil millones de reales). De ese total, 3.260 millones de dólares (18.520 millones de reales) se destinaron a países que actualmente tienen suspendidas las importaciones de carne de pollo brasileña, es decir, cerca de un tercio (33,5%) de toda la exportación avícola de Brasil. En promedio, estos mercados absorbieron 272,11 millones de dólares al mes (1.540 millones de reales). China, principal socio comercial de Brasil, representó por sí sola el 13,2% del valor total de las exportaciones de carne de ave. Entre los mercados que suspendieron las compras, la Unión Europea ocupó el segundo lugar (6,7%), seguida de países latinoamericanos como México (5,5%), Chile (2,52%), Uruguay (0,2%) y Argentina (0,1%). La Agencia Sanitaria Argentina (Senasa) tomó medidas para suspender inmediatamente las importaciones de pollo brasileño en cuanto se confirmó el primer caso. “Después de que las autoridades brasileñas confirmaron el caso, el Senasa solicitó al sector productivo que refuerce las medidas de bioseguridad en sus plantas”, señaló el organismo en un comunicado, en el que añadió que estas medidas se mantendrán hasta que se certifique que Brasil está libre de gripe aviar.

Para el gigante latinoamericano, la mayor preocupación está en relación con el mercado chino. El gobierno de Lula está intentando convencer al de Pekín de que limite el embargo sobre la carne de pollo brasileña, proponiendo aplicarlo solo a las regiones afectadas por el descubrimiento del virus de la gripe aviar. “Tenemos que ser muy prudentes a la hora de hacer declaraciones ahora, porque el caso es todavía muy reciente. Cinco días es muy poco tiempo para que los chinos se sientan seguros. Entiendo su punto de vista. Ahora es el momento de poner de nuestra parte para que, dentro de unos días, podamos proponer la regionalización de las exportaciones”, dijo el ministro Fávaro. El Frente Parlamentario por la Agricultura, que reúne a 353 parlamentarios, también trató el tema con el ministro. “Estamos logrando mitigar efectos significativos en nuestros principales mercados. Tenemos que trabajar durante estos 28 días para mitigar los efectos de esta crisis e intentar resolverla lo antes posible”, dijo el diputado Pedro Lupión, presidente del Frente Parlamentario de Agricultura.

La gripe aviar corre el riesgo de tener un impacto significativo también en el mercado interno brasileño. Si se reducen las exportaciones, parte de la producción podría destinarse al mercado nacional. Esto provocaría una caída de precios de entre el 5% y el 10%, según las estimaciones de los economistas. Los huevos habían aumentado considerablemente en los últimos meses. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, según la asociación de protección de los consumidores Procon, con sede en San Pablo, habían aumentado un 43,6%. La posible caída de los precios ahora podría tener un impacto positivo en la inflación, que también se ha convertido en un problema para el Banco Central, que se esfuerza por contenerla en el 5,53% actual, según datos de abril del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Sin embargo, los productores podrían reducir la producción para evitar un exceso de oferta y un desplome de los precios. El escenario es, pues, crítico, y sólo las próximas semanas confirmarán si se trata de un molesto paréntesis fugaz o un problema más complicado que requiere más tiempo para resolverse.

