El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró este miércoles a la ex fiscal general Diana Salazar como nueva embajadora en Argentina, luego de que el pleno de la Asamblea Nacional aceptara su renuncia tras cumplir el periodo constitucional de seis años al frente del Ministerio Público.

La designación fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 308, firmado por Noboa, donde se indica que la funcionaria “ha sido propuesta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Gobierno de la República Argentina”. El texto aclara que el gobierno del presidente Javier Milei otorgó el beneplácito correspondiente para formalizar el nombramiento.

“Ecuador reconoce y agradece el trabajo realizado por Diana Salazar durante su gestión como fiscal general del Estado”, señaló la Presidencia de Ecuador en un comunicado.

Salazar asumió la Fiscalía General en abril de 2019, luego de un proceso de selección pública. Se convirtió en la primera mujer afroecuatoriana en ocupar ese cargo. Durante su gestión, encabezó múltiples investigaciones por corrupción, peculado, delincuencia organizada y narcotráfico, lo que le valió tanto respaldo político como fuertes críticas, especialmente del sector vinculado al ex presidente Rafael Correa.

Uno de los casos más relevantes de su administración fue el de Metástasis, que expuso una estructura de corrupción judicial, policial y penitenciaria presuntamente liderada por el narcotraficante Leandro “El Patrón” Norero, asesinado en prisión en 2022. La investigación reveló que el crimen organizado tenía infiltración directa en el sistema de justicia ecuatoriano, e involucraba a jueces, fiscales, abogados y funcionarios públicos.

También lideró el caso Encuentro, en el que fue condenado a diez años de prisión el empresario Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso, por dirigir una red de corrupción dentro de empresas públicas durante la anterior administración.

Otro caso emblemático fue el relacionado con el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, donde la Fiscalía imputó a Jorge Glas y al ex ministro del Interior José Serrano como supuestos autores intelectuales. Sin embargo, la defensa de Glas denunció que la acusación se basa únicamente en un testimonio no corroborado con pruebas materiales.

Pese a que su mandato terminó en abril de 2023, Salazar permanecía en funciones debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no había designado a su sucesor. El martes, la fiscal anunció su salida a través de redes sociales:

“He cumplido con los seis años de servicio como fiscal general y hoy cierro este ciclo, con la firme convicción de haber actuado con responsabilidad y compromiso”.

Además, anticipó que tenía previsto radicarse en el extranjero para iniciar una nueva etapa profesional, sin revelar entonces el país ni el cargo. Fuentes oficiales confirmaron que su reciente maternidad también fue un factor en su decisión de dejar el país.

Durante su gestión, fue blanco de varios intentos de destitución por parte del bloque legislativo del correísmo, que la acusaba de ejercer un supuesto “lawfare” contra los líderes del movimiento. El ex presidente Rafael Correa fue sentenciado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, proceso dirigido por Salazar.

En 2023, la ex fiscal logró frenar un juicio político en su contra gracias a las protecciones legales derivadas de su embarazo, situación que fue interpretada por analistas como un blindaje temporal ante presiones políticas.

Daniel Noboa, al asumir la presidencia en noviembre de 2023, mantuvo una relación de colaboración con Salazar. En distintos eventos públicos, destacó su labor en la lucha contra el crimen organizado y reveló que ambos compartían información sensible e incluso las amenazas de muerte que recibían por su trabajo.

Con su designación como embajadora, Salazar reemplazará en Buenos Aires a Xavier Monge, diplomático de carrera. Fuentes diplomáticas señalaron que la ex fiscal ya inició los trámites para asumir funciones en la Embajada de Ecuador en Argentina en las próximas semanas.

