Gimnasia y Tiro pierde al "Pollo" Rojas

Fabricio Rojas será una baja sensible ante Atlanta y Racing (C), y tendrá un plazo de recuperación de al menos 21 dias. Un desagarro en el isquiotibial izquierdo no le permitoira al delantero del moneto ser parte del equipo y se espera que para la primera fecha de la segunda rueda del torneo de Primera Nacional esté presente ante Quilmes el proximo 7 de junio a partir de las 22 hs.

El "Pollo" después de conocer la dura noticia expresó: “En la ecografía me salió que tengo un desgarro. Ahora tocará recuperarse".

“Estaba pasando por un buen momento gracias a la confianza de mis compañeros y del CT. Me volví a sentir bien, pero ahora pasa esto. Tengo que mentalizarme a recuperarme más fuerte”, agregó.

“Es triste haberme lesionado ahora a falta de dos fechas que termine la Primera Rueda. Voy a volver más fuerte para estar con mis compañeros”, cerró.