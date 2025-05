Luego de su actuación en River-Platense, Yael Falcón Pérez podría no dirigir más en lo que queda del torneo

Por este motivo, en horas de la tarde se realizaría una reunión entre el juez principal y los miembros arbitrales para discutir sobre las situaciones que generaron polémica, entre ellas, la no expulsión de Marcos Acuña.

Según pudo saber Doble Amarilla, le comunicarían la decisión de que no dirigirá más los cinco partidos que resten del Torneo Apertura. Cabe mencionar que Falcón Pérez será el representante del arbitraje argentino en el venidero Mundial de Clubes junto con Facundo Tello.

Consumada la eliminación de River y la clasificación de Platense, el arquero Juan Pablo Cozzani reveló un sorprendente detalle sobre el accionar del juez.

"Falcón Pérez me pidió perdón cuando el partido terminó. Me pidió disculpas por su hijo, que no fue malintencionado", afirmó Cozzani, ya más calmado, en declaraciones posteriores al partido, poniendo en evidencia la tensión y el arrepentimiento del árbitro tras su polémica decisión.