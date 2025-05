Tras la eliminación por Copa Argentina, piden la salida del presidente de Gimnasia y amenazan al plantel: "Huevo o Plomo"

Gimnasia y Esgrima La Plata transita momentos de alta complejidad, ya que aparecieron mensajes amenazantes contra el presidente Mariano Cowen y los futbolistas tras la eliminación de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario, equipo de la Primera C.

Una fuerte amenaza de muerte, que incluía un pedido explícito de salida del máximo dirigente de la institución, apareció por la noche del domingo en Estancia Chica, el predio del “Lobo”. "Huevo o plomo", estaba escrito en una bandera.

Si bien no es la primera vez que sucede algo de esta magnitud con el máximo responsable de Gimnasia, lo cierto es que la prematura eliminación del Torneo Apertura (no clasificó a los play-off), se le sumó la derrota por penales en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario, equipo que milita en la Primera C.

Cowen asumió en diciembre de 2022 y hay elecciones programadas para noviembre de este año, aunque aún no está confirmado si se presentará como candidato. En medio de esta situación, hace unos días, renunciaron dos dirigentes de la mesa chica: Juan Manuel López dejó de ser el tesorero del club y a él se sumó Ariel Lombardi, revisor de cuentas titular.