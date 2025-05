"Estamos de vuelta", el posteo de Colapinto tras ser confirmado por Alpine

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1. Este miércoles 7 de mayo, Alpine anunció que el piloto argentino manejará su monoplaza en las próximas cinco carreras de la temporada 2025.

Colapinto ocupará el lugar de Jack Doohan, quien no tuvo un buen desempeño desde el inicio de la campaña. Entre accidentes y posiciones lejanas, el australiano no sacó partida de sus chances. Es uno de los cuatro pilotos que no sumó puntos en el año junto a Fernando Alonso, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto.

El anuncio de Alpine sobre Colapinto fue hecho a través de las redes sociales, en las que el piloto argentino hizo varias publicaciones para celebrar.

Pocos minutos después de la publicación de Alpine, Colapinto compartió tres posteos. El primero de ellos, el anuncio oficial de la escudería. Luego, llegó otro vinculado con uno de sus principales patrocinantes. El último fue una nueva foto de él, junto con un mensaje para todos sus seguidores.

La primera publicación, hecha por Alpine y compartida en su perfil, fue con la siguiente descripción: “¡Vamos, Franco! Franco Colapinto dará el salto a piloto titular durante las próximas cinco carreras“. El argentino compartió esta publicación en sus historias y agregó: ”Gracias por la confianza. ¡Vamos!“.





En la segunda publicación, Colapinto dejó un video junto con uno de sus principales patrocinadores. Lo acompañó con esta descripción: “Juntos otra vez en esta nueva aventura...”. En el contenido, el piloto argentino saca de una caja su casco de competencia.



La tercera publicación es una foto en la que el piloto aparece de perfil y no está iluminado por completo. Esta fue acompañada con el siguiente mensaje: “¡Feliz! Volvemos. Vamos con todo, Alpine”. Uno de los primeros en comentar fue el productor de música argentino Bizarrap. Al momento de difundir esta publicación en sus historias, lo hizo con este mensaje: “¡Acá, papá!"



El debut de Franco Colapinto en esta temporada de la Fórmula 1 será el domingo en el Gran Premio de Imola, el domingo 18 de mayo desde las 10:00 de Argentina.

