Tras la goleada a Vélez, Gallardo se descargó por las críticas

River atraviesa el mejor momento futbolístico desde que volvió Marcelo Gallardo al club a mediados de 2024 y, en la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Vélez por 4-1, el entrenador recordó las críticas que recibió hasta hace no mucho tiempo para contrastarlas con el buen presente que vive el equipo.

“Muchas veces vine acá intentando comunicarles a ustedes algunas cosas que veían desde afuera y que emitían opinión al respecto. Eso es normal que suceda. Ustedes tienen opinión y yo tengo convicción", explicó en un ida y vuelta con la prensa que asiste partido tras partido a la sala de conferencias.

Luego, desarrolló: ”Uno tiene convicción con respecto al trabajo que desarrollamos, los comportamientos que observamos y el hecho de tener una cautela, incluso cuando las cosas no salían como todos deseábamos. En la insistencia estaba la convicción, por eso hay jugadores que eran criticados y ahora están rindiendo”.

Entre los futbolistas a los que hizo referencia el Muñeco está Ignacio Fernández, que hoy volvió a ser titular y fue figura con un gol y una asistencia contra el Fortín. “Nacho empezó a ganar minutos en campo porque tuvo la mentalidad en los entrenamientos para ganar continuidad. Igual que Milton Casco, son futbolistas que siempre están y tienen el deseo de seguir compitiendo. Estoy feliz por él porque aprovechó sus minutos”, dijo el DT sobre el ex Gimnasia.

Sobre el rival de hoy, el entrenador analizó el duelo en frío. “Me gustó mucho lo que hicimos en el primer tiempo. Fue una continuidad de lo que fueron los partidos anteriores y eso nos alienta a seguir creciendo como equipo. Asumimos el protagonismo de entrada, más allá de la propuesta del rival. También fuimos contundentes para hacer los goles”, indicó.

Luego, en el cierre de la conferencia, el entrenador retomó su discurso en contra de los comentarios negativos que sufrió su segundo ciclo en River. “Intentamos trabajar mucho en enfocarnos en que nuestra forma de trabajar no nos confundiera. No puede pasar cuando tenés convicciones y yo soy el primero que no se puede confundir. Al final, no éramos lo que querían hacernos ver. Todavía estamos en una etapa de consolidación y eso me entusiasma. No hay que perder el foco. Cuando la crítica destructiva quiere hacer daño, no hay que agarrarla. Ahora las cosas se están dando y hay que buscar el equilibrio siempre. Esto es fútbol, va y viene permanentemente, es una locura”, concluyó.

Con información de TN