La presencia de Caputo en el debate generó malestar dentro de LLA

Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei y miembro del “triángulo de hierro” -junto a Karina Milei-, estuvo en el centro de atención esta semana.

Primero se mostró en la cena de la Fundación Libertad y luego en el debate porteño, en donde increpó a un fotógrafo que le sacó una foto.

Tras las situaciones, en Casa Rosada mostraron cierta incomodidad sobre el tema y evitaron dar declaraciones sobre lo sucedido.

No es secreto que la hermana del Presidente no avala que otros dirigentes, que no sean el jefe de Estado, tengan demasiado protagonismo. En estos momentos, sin embargo, otro que puede encabezar actos y dar discursos es Manuel Adorni, el elegido por Karina para representar a LLA en la Ciudad.

El vocero presidencial estuvo, tras su vuelta de Roma, en dos eventos de alto voltaje, pero en los dos, Caputo también logró llamar la atención de los periodistas y los usuarios de redes sociales.

El primero ocurrió el lunes, en la cena de la Fundación Libertad. Allí aceptó mostrarse cerca de Mauricio Macri, mientras siguen las negociaciones por el acuerdo en PBA entre el partido oficialista y el PRO. De ese encuentro quedó una foto de ambos, que generó más repercusiones que el discurso de cierre de Manuel Adorni, que fue en representación del Presidente.

El segundo, tuvo lugar en el debate de los candidatos a la Legislatura porteña. Antes de que el vocero presidencial diera a conocer sus propuestas, el asesor decidió sacarle una foto a la credencial de un fotógrafo, cuando vio que le estaba tomando capturas de su cara.

“No vamos a hablar de eso”, dijo un libertario en Balcarce 50 el día después de lo sucedido. Aunque, entre líneas, dejó en claro que fue una situación incómoda, que no debería haber ocurrido. Según quienes conocen a Caputo, la foto de Macri se organizó, mientras que la escena con el trabajador de prensa fue un impulso

Con información de TN