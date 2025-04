En medio de un clima de alta tensión política, se puso en marcha la investigación parlamentaria sobre la polémica criptomoneda Libra, impulsada tras la interpelación votada por gran parte de la oposición. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único miembro del Poder Ejecutivo presente en el Congreso, ya que los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis “Toto” Caputo (Economía) se excusaron de asistir “por cuestiones de agenda“.

Tras un retraso de casi dos horas por una engorrosa discusión reglamentaria, se dio la presentación de Guillermo Francos. La diputada Cecilia Moreau (UxP) propuso un cuarto intermedio hasta el 13 de mayo a las 14, para continuar la interpelación con los ministros ausentes. Germán Martínez, titular de UxP, respaldó la moción, lo que generó una acalorada discusión interpretativa. El presidente de la Cámara, Martín Menem, indicó que la votación se realizaría al finalizar la exposición de Francos.

En el recinto, la situación se tornó caótica, con gritos, cruces y acusaciones. Juan Manuel López (Coalición Cívica) calificó a Cúneo Libarona como “el abogado saca presos de la Argentina” y sostuvo que “es una burla al Congreso, ya es una burla que sea ministro”. Desde el Frente de Izquierda, Vilma Ripoll criticó: “Son ridículos los ministros que argumentan que no pueden venir por cuestiones de agenda”. En tanto, Pablo Juliano (Democracia para Siempre) cuestionó: “¿Qué hace el Congreso cuando los ministros miran hacia el costado?”

La votación para definir una nueva fecha de interpelación fue interrumpida por Silvana Giudici (Pro), quien se acercó al estrado para hablar con Menem, logrando frenar el impulso opositor. Gabriel Bornoroni (LLA) se opuso a que se vote: “No se tiene que someter a votación”, mientras que Fernando Iglesias (Pro) lanzó: “Dejen de hacer papelones, se lo digo al peronismo y a los bloques furgones de cola del peronismo”, lo que avivó el enfrentamiento en la Cámara. Intentaron calmar la sesión Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Julio Cobos (UCR).

Ante los cuestionamientos de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, accedió a convocar una nueva sesión de interpelación para el próximo 14 de mayo.

Finalmente, Guillermo Francos ingresó al hemiciclo, leyó un escrito y negó “rotundamente la posibilidad de pagos a funcionarios para tener reuniones con el presidente Javier Milei”. También afirmó que “no tuvo ningún rol en la criptomoneda Libra”, y visiblemente molesto, agregó: “Llevo muchos años en la actividad pública y privada, nunca hice esperar a nadie dos horas para una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”.

Sobre la causa central, Francos explicó: “El presidente y los funcionarios no mantuvieron ningún vínculo con el proyecto o la moneda. No implicó compromiso alguno por parte del Gobierno nacional que, sin perjuicio de ello y ante las repercusiones surgidas, el presidente actuó con prudencia al retirar su publicación personal. Además, se dispuso a las tareas de investigación para esclarecer cualquier duda o sospecha al respecto para colaborar con la Justicia lo más rápido posible”.

La oposición tomó la palabra a través de distintos bloques. La diputada Sabrina Selva (UxP) inició el interrogatorio y señaló: “Usted arrancó haciendo hincapié en que no existía relación con las personas que gestaron la estafa, pero sí habló de vínculos previos. Olvidó sin embargo mencionar que Milei promocionó junto a Novelli otra estafa llamada Vulcano y mencionar a Julian Peh, CEO de la empresa que creó Libra, con quien también el Presidente mantuvo un vínculo. Olvidó mencionar hechos muy importantes, que dejarían entrever una posible coordinación casi cronométrica entre el tuit de Milei y la creación del token Libra”.

Le siguieron las preguntas de Juan Marino e Itaí Hagman (UxP); Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Coli, Pablo Juliano y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre); Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (CC) y Christian Castillo (FIT).

La comisión investigadora

Este miércoles a las 10, los 28 integrantes de la comisión investigadora tienen cita para designar autoridades. El oficialismo propone a la diputada Nadia Márquez (LLA) como presidenta, mientras que el PRO impulsa a Martín Maquieyra y otros sectores a Paula Omodeo (Creo). Unión por la Patria evalúa acompañar a un representante de Encuentro Federal, como Oscar Agost Carreño, aunque no descarta proponer a Carolina Gaillard por su experiencia previa en la Comisión de Juicio Político.

La comisión tendrá un plazo de 90 días para emitir un informe sobre las responsabilidades en el caso Libra. Sin embargo, aún no hay consenso para definir su presidencia.

Durante su exposición, Guillermo Francos cuestionó la creación misma del cuerpo de investigación:“Las comisiones investigadoras no pueden convertirse en órganos paralelos de justicia, ni arrogarse facultades que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”, sentenció.

Desde la liga del interior, el radical Pablo Cervi señaló a TN: “Esta comisión investigadora lo que tiene que hacer en 90 días es emitir un informe en función de las pruebas que se recaben o la información que pueda obtener. Estamos pendientes a cómo se conforma y a la elección de las autoridades”.

Por su parte, Pablo Juliano (Democracia para Siempre), uno de los impulsores de la comisión, expresó: “Fue un primer paso la interpelación, lamentamos que dos ministros no vinieron. El presidente cuando se conoció este caso dijo que iba a trabajar por la verdad. Que los ministros no hayan venido al Congreso es una muestra clara de que el Gobierno no tiene una respuesta. La interpelación buscó elementos para que, cuando se constituya la comisión investigadora, tenga una hoja de ruta, un plan a seguir de cómo vamos a tener que ir desligando la responsabilidad del Estado nacional en el tuit del presidente Javier Milei en la promoción de la criptomoneda $Libra”.

