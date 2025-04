Piden declarar patrimonio arquitectónico la casa donde nació el papa Francisco

Sobre la calle Varela, en el barrio porteño de Flores, está ubicada la casa en la que nació y creció el papa Francisco hasta sus cinco años. Si bien hace décadas ya no pertenece a la familia Bergoglio, a dos días de la muerte del obispo, una asociación civil dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires reclamó su protección.

En el día de su cumpleaños de 78 -17 de diciembre de 2014-, poco tiempo después de que Francisco fuera nombrado Sumo Pontífice, la Legislatura porteña colocó en la casa de la calle Varela una placa que anuncia que allí nació el primer papa argentino.

Incluso, la fachada de la casa hasta el día de hoy sigue formando parte del tour del papa Francisco que se realiza en la Ciudad. El frente se destaca por sus dos puertas cubiertas con rejas blancas con dibujos geométricos simples.

El reclamo para proteger la casa donde nació y creció el papa Francisco

"El colmo de Buenos Aires es que la casa del papa Francisco en Flores no está protegida como patrimonio arquitectónico y podría ser demolida. Solo hay una placa en su fachada pero no una protección legal efectiva. Los porteños no pueden seguir rifando su ciudad", denunció la organización Basta de Demoler.

Desde la cuenta de X Buenos Aires Perdida señalaron que "la casa de Flores donde vivió muchos años el Papa Francisco tiene una placa puesta por la Legislatura de CABA en 2014, pero nunca se les ocurrió darle protección patrimonial. Vergonzoso lo del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales".

Desde el área de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron al diario Tiempo Argentino que el Gobierno porteño "no es el que decide si algo tiene un valor o no", sino que lo hace el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), "o lo puede hacer la Legislatura, con fuerza de ley".

"Todos los inmuebles relacionados con la vida de Bergoglio en el barrio están protegidos, son sitios históricos y hay un recorrido desde hace unos años por la escuela, la casa de Membrillar (donde vivió después de los cinco años), etc. Eso tiene protección, salvo esta casa", agregaron.

Con información de Ámbito