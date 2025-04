Cuti Romero podría jugar en España

El “Cuti” Cristian Romero, un auténtico estandarte argentino en la actual Premier League con la casaca del Tottenham Hotspur, brindó su testimonio en las últimas horas para el programa digital de Los Edul.

Entre diversos tópicos, el zaguero argentino de 26 años dialogó desde Inglaterra y develó sus deseos a futuro en su carrera como profesional, mientras completa su cuarta temporada en los “Spurs” de Londres.

“Después de que termine el campeonato se verá, no hablé con mi representante todavía", confesó el ex defensor de Belgrano, quien sostuvo: “Estoy dispuesto a cualquier cosa. En mi cabeza está siempre crecer, e ir a nuevos lugares para seguir creciendo. Me faltaría jugar en la Liga, me encantaría jugar”.

La palabra de Romero sobre su deseo de llegar a tierras ibéricas hace eco en Europa, luego de conocerse que el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone tiene en carpeta al jugador de cara al próximo mercado de pases en el “Viejo Continente”, e incluso estaría dispuesto a desembolsar una cifra cercana a la cláusula que ronda los €80.000.000.