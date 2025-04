Los liberales canadienses se perfilan como favoritos a una semana de las elecciones

A siete días de las elecciones federales en Canadá, el Partido Liberal del primer ministro Mark Carney se mantiene como favorito en los sondeos, con una ventaja de hasta siete puntos porcentuales sobre su principal adversario, el Partido Conservador de Pierre Poilievre, según el más reciente estudio de la firma Nanos Research.

El sondeo, que incluyó entrevistas a 1.289 ciudadanos canadienses y tiene un margen de error del 2,7%, otorga este lunes un 43,7% de intención de voto a los liberales. Los conservadores alcanzan el 36,3%, mientras que el Nuevo Partido Democrático (NPD) obtiene un 10,7%, el Bloque Quebequés (BQ) un 5,6% y el Partido Verde apenas un 1 por ciento.

De acuerdo con el análisis de proyecciones de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), que agrupa los resultados de múltiples encuestas nacionales, el Partido Liberal obtendría 196 escaños en la Cámara de los Comunes, superando con holgura los 172 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en un parlamento de 343 diputados. Los conservadores lograrían 121 escaños, el BQ 20, el NPD 5 y el Partido Verde 1.

El fuerte respaldo a Carney se atribuye en parte a las amenazas económicas y de anexión vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han motivado un cierre de filas de votantes en torno al actual primer ministro. El respaldo a los liberales se ha consolidado particularmente en provincias como Quebec, donde antiguos votantes del BQ han optado por respaldar a Carney como reacción al clima de tensión con Washington.

La participación en la votación anticipada también ha marcado un hito. Elecciones Canadá, la autoridad electoral federal, informó que en las primeras 24 horas de la votación anticipada, iniciada el viernes pasado y vigente hasta este lunes, ya habían votado casi dos millones de personas, un récord para el país. En las elecciones de 2021, un total de 5,8 millones recurrieron al voto anticipado durante cuatro días.

El liderazgo de Carney representa una remontada histórica si se comparan los actuales números con los de enero, cuando el entonces primer ministro Justin Trudeau anunció su dimisión. En ese momento, los conservadores superaban a los liberales por 25 puntos porcentuales.

La llegada de Carney, un economista sin carrera política previa, sumada a la impopularidad creciente de Trudeau y al contexto internacional marcado por las amenazas de Trump, han redefinido el escenario electoral. A esto se suma el desempeño de Poilievre, quien ha insistido en atacar a Trudeau durante la campaña pese a que el ex mandatario ya no participa como candidato.

Según el escritor y analista político Stephen Henighan, citado este lunes por The Globe and Mail, Carney ha logrado lo que Trudeau no consiguió: “Mostrar una confianza en la existencia de Canadá”, lo que ha permitido al nuevo líder liberal presentarse como un firme defensor del país frente a las presiones externas.

Las elecciones generales están convocadas para el 28 de abril. De confirmarse los resultados anticipados por las encuestas, Carney consolidaría una mayoría parlamentaria inédita tras apenas cuatro meses al frente del Partido Liberal.

Con información de EFE